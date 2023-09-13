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Omaç Başat Turnuvası’nda finalistler belirlendi

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Omaç Başat Turnuvası’nda finalistler belirlendi
Omaç Başat Turnuvası’nda finalistler belirlendi

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından Omaç Başat anısına düzenlenen Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası devam ediyor.

Gönyeli Halı Sahası’nda gerçekleşen Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvasında, Kutlay Malek’in yönettiği maçlar gollü geçerken, grup maçları tamamlandı. Tribün Kıbrıs, Gelengül Production ve Evliya/Objektif grup maçlarını 6’şar puanla tamamladılar. 3’lü averaj kuralına göre grup maçlarını Tribün Kıbrıs lider tamamlarken, Gelengül Production ikinci olarak finale yükseldi. Evliya/Objektif ve Bağımsız Medya ise elendiler.

Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası’nda Tribün Kıbrıs ile Gelengül Production arasında oynanacak

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