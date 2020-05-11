‘Önce’, ‘Sonra’ ve ‘Kovid Kırmızısı ’ adlı seramik eserlerini sanatseverlerle paylaşıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanı ve sanatçı Vedia Okutan Gaydeler, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için, korona virüs salgınına karşı verilen mücadeleye dikkat çekerek üç eserden oluşan ‘Önce’, ‘Sonra’ ve ‘Kovid Kırmızısı ’ adlı seramik eserlerini sanatseverlerle paylaştı

Dünya genelinde yeni tip korona virüsün (Kovid-19) insanları tecrit altına alması ile birlikte sanatçılar da salgına dikkat çekmek ve mücadeleye farklı bir bakış açısıyla destek vermek için eserlerini paylaşmayı sürdürüyor. Bu bağlamda sanatçı ve akademisyen Vedia Okutan, Covid19 virüs salgını ile içinde bulunduğumuz süreci üç eseri ‘’Önce’’ , “Sonra’’ ve “Covid Kırmızısı” adını verdiği seramik eserleriyle kile şekil vererek anlatmaya çalıştı.

“Sanat insanın içindeki belirsizliği alır, her yaptığı çalışma yeni bir umut, düşsel bir dünya yaratır”

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Akademisyen sanatçı Vedia Okutan Gaydeler, eserleri hakkında şunları söyledi; “İnsanoğlu yaşamın içindeki yoğun devinimine kendini kaptırmışken, doğaya hükmettiğini sanırken bir anda acizliği ile yüzleşir. Ama yine de hep bir umutla bekler, gerek düşünsel gerekse fiziksel çözümler üretmeye çalışır. Sanat insanın içindeki belirsizliği alır, her yaptığı çalışma yeni bir umut, düşsel bir dünya yaratır. Özgürlüklerimizin zorunlu kısıtlandığı küresel salgın günlerinde uçuramadığımız balonlarımız hareket noktam oldu.

“Covid-19 virüs salgını ve içinde bulunduğumuz süreci; “Önce”, “Sonra” ve “Kovid Kırmızısı” adını verdiğim eserlerimle anlattım”

Covid19 virüs salgını ile içinde bulunduğumuz süreci ‘’Önce’’ , “Sonra’’, ve “Covid Kırmızısı” adını verdiğim eserlerimle kile şekil vererek anlatmaya çalıştım. Üzerindeki çatlaklarıyla tüm dünyayı saran salgını, açtığı yaraları ve yayılımını, uçan balonumun üzerine aktardığım çalışmama, ‘’Önce’’ adını verdim. Balonun üzerindeki çatlakları yok ederek arınmış, yükü hafiflemiş yeni bir umut olma yolunda yaptığım çalışmama, ‘’Sonra’’ adını verdim. Yaşadığımız bu dönemin üzerimizde bırakacağı derin etkileri ve virüsün “Yeni Dünya” üzerinde yaratacağı değişim ve dönüşümü aktardığım çalışmama, ‘’Covid Kırmızısı” adını verdim.” İfadelerini kullandı.

Vedia Okutan Gaydeler kimdir?

1980 yılında Kıbrıs’ta doğdu. 1997-1998 Eğitim yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümüne girmeye hak kazandı. 2000-2001 Eğitim–Öğretim yılında, H.Ü.Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nden mezun oldu. 2001 yılında yine aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı ve 2004 yılında Sanatta Yüksek Lisans derecesini tamamladı. Yurt dışında ve yurt içinde birçok karma sergiye katıldı. 2002 yılında, Yurt dışında Rotary kulübünün düzenlemiş olduğu VII. Altın Testi seramik yarışmasında Gürdal Özçalık özel ödülünü kazandı. 2003 yılında Kore’de yapılan Uluslararası dünya seramik bienalinde ülkesini temsil etti. Türkiye’de çalışması bu bienale kabul edilen üç kişiden biri oldu ve çalışması özel koleksiyona girmeye hak kazandı. 2002 yılında Kahire’de ve 2003 yılında Buenos Aires ‘de yapılan Uluslararası seramik bienallerinde de özel koleksiyonda eserleri bulunmaktadır. 2005 yılında “Kimliksiz Bedenler”, 2019 yılında da ‘Eşyanın Ruhu’-Yekpare Geniş Bir An adlı kişisel seramik sergilerini açtı. Eylül 2004 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı. Eylül 2014 tarihinden itibaren de Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde Plastik Sanatlar bölümünde görevini sürdürmektedir.