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"Organize İşler 3" geliyor!

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Yılmaz Erdoğan, ilk iki filmi gişede izlenme rekorları kıran Organize İşler 3'ün senaryosunu yazıyor.
"Organize İşler 3" geliyor!

İlk iki filmiyle gişede rekor kıran Organize İşler serisi için 3. film geliyor. Hürriyet'in haberine göre, Yılmaz Erdoğan, serinin 3. filmi olacak olan "Organize İşler-Karun Hazinesi" için aylardır senaryo çalışması yapıyor.

Kadro belli değil

2022'de çekimlerine başlanacak olan filmde kimlerin rol alacağı belirsiz. Her iki filmde de rol alan Ezgi Mola, Rıza Kocaoğlu, Erdem Baş ve Ersin Korkut gibi isimlerin bu filmde de rol alıp almayacakları ise merak ediliyor.

 

T24.

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