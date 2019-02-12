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Orta Doğu'ya silah satışı ikiye katlandı

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Silah ithalatının yüzde 53’ü ABD tarafından karşılanıyor
Orta Doğu'ya silah satışı ikiye katlandı

Münih Güvenlik Raporu 2019, savunma ve dış politika konularının ele alınacağı, 80 ülkeden hükümet başkanları ve savunma bakanlarının katılmasının beklendiği 15-17 Şubat’taki Münih Güvenlik Konferansı öncesi yayımlandı. 

Raporda, dünya genelinde milli gelirine oranla en yüksek silah ithalatı yapan 10 ülkeden 7’sinin Orta Doğu’da bulunduğu hatırlatılarak, Orta Doğu bölgesindeki ülkelere silah ihracatının 2013-2017 döneminde önceki 5 yıla göre iki kart arttığı belirtildi. 

Raporda, Orta Doğu’daki ülkelerin 2014-2018 dönemindeki silah ithalatının yüzde 53’ünün ABD, yüzde 11'inin Fransa, yüzde 10'unun İngiltere ve yüzde 2'sinin Türkiye tarafından karşılandığı aktarıldı. 

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den asker çekme kararının ardından Suriye’nin geleceğinde Türkiye, Rusya ve İran’ın belirleyici bir etkisi olacağına işaret edilen raporda, Suriye’de Avrupa Birliği’nin (AB) tümüyle devre dışı kaldığı belirtildi. 

Orta Doğu'da Suudi Arabistan, ABD, İsrail ve İran’ı içine alan "çatışma riski" konusunda uyarıda bulunulan raporda, Yemen, Basra Körfezi ve Irak’ta yaşanabilecek istenmeyen çatışmaların bu aktörler arasında büyük bir çatışmaya dönüşebileceği vurgulandı.

Raporda, mevcut dünya düzeninin sarsılması durumunda AB’nin önemli ülkeleri olan İngiltere, Almanya ve Fransa’nın bulundukları bölgenin istikrarı için rol alabilecekleri belirtildi.

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