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Ortodoks Parlamenterler Meclisi Toplantısı Güney Kıbrıs’ta yapıldı

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Ortodoks Parlamenterler Meclisi toplantısının dün, Rum Başkanlık Sarayı’nda yapıldığı bildirildi.
Ortodoks Parlamenterler Meclisi Toplantısı Güney Kıbrıs’ta yapıldı

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos’un Ortodoks Parlamenterler Meclisi toplantısındaki konuşmasında, uzlaşılmış çerçeve dışındaki çözümü hiçbir zaman kabul etmeyeceklerini söylediğini yazdı.

Habere göre Kombos Rumların, Kıbrıslı Türklerin, Ermenilerin, Maronitlerin ve Latinlerin özgür ve yeniden birleşmiş ortak vatanıyla ilgili vizyonunu tasvir ederek, Kıbrıs sorununa bulunacak çözümün her zaman BM çerçevesi ve BM Güvenlik Konseyi kararları zemininde olması gerektiğini vurguladı.

Kombos, hedeflerinin Kıbrıs sorununa tek egemenlik, tek vatandaşlık, tek uluslararası temsiliyet, siyasi eşitlik ve BM kararları ile iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon temelindeki kapsamlı, işlevsel ve yaşayabilir çözüm bulunması olduğunu kaydetti.

Bu çözümün, AB müktesebatı ile AB ilke ve değerlerine de uygun olması gerektiğine işaret eden Kombos, bu çerçeve dışındaki çözüm şekillerini en ufak bir tereddüt olmaksızın reddettiklerini söyledi.

Habere göre Kombos, Türkiye’nin sürekli olarak ve yoğun şekilde KKTC’nin yükseltilmesi için gösterdiği çabayla da mücadele ettiklerini ve “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin uluslararası tanınmışlık statüsünü indirgemeye çalışanlara gereken yanıtı verdiklerini belirtti.

Kombos, Maraş meselesine de değinerek, buradaki yasadışı eylemlerin BM kararlarına aykırı şekilde yeni oldubittiler yaratmak maksadıyla yapıldığını ve Maraş’ta, BM idaresine verilmesi dışındaki herhangi bir eylemle, uluslararası meşruiyete bir kez daha saldırı yapılmış olacağını ifade etti.

Güney Kıbrıs’ın dış politikasının AB’ye dayanmaktan başka seçeneği bulunmadığını belirten Kombos, Güney Kıbrıs’ın en büyük başarısının AB’ye üyeliği olduğunu ve AB’ye üye olmayan devletler için köprü olmayı arzu ettiklerini söyledi.

Habere göre Kombos, kültürel mirasla ilgili olarak, “yasa dışı Türk işgalinin” sonuçlarıyla mücadele edilmesi ihtiyacına karşılık Dışişleri Bakanlığı tarafından kültürel mirasın korunmasına yönelik inisiyatif başlatıldığını kaydederek, kültürel mirasın korunmasına destek verilmesini istedi.

-Dimitriu: “2023 yılında hâlâ vatanın bölünmüş olmaya devam etmesi kabul edilemez”

Gazete, bir diğer haberinde ise Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun Ortodoks Parlamenterler Meclisi heyetiyle Meclis’te yaptığı görüşmedeki açıklamalarını aktardı.

Habere göre Dimitriu, 2023 yılında hâlâ vatanın bölünmüş olmaya devam etmesinin kabul edilemez olduğunu ve 14 ülkenin milletvekillerinden oluşan parlamenter meclisin üyelerinin, katıldıkları uluslararası forumlarda ilke ve değerlere saygı gösterilmesini vurgulamaları gerektiğini söyledi.

Dimitriu, Ortodoks Parlamenterler Meclisi heyetinin Güney Kıbrıs’a giderek olaylara yakından bakmasının çok önemli olduğuna da işaret etti.

Kıbrıs sorununda çifte standart uygulanmasının doğru bir yaklaşım olmadığını kaydeden Dimitriu, Güney Kıbrıs’ın hedefinin vatanın yeniden birleşmesi, bağımsızlaşması ve barış, güvenlik ve refah koşulları sağlanması olduğunu belirtti.

KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASINA VURGU YAPILDI

Gazete, bir başka haberinde de Rum Milletvekiller Panikos Leonidu, Efthimios Diplaros, Marinos Musiutas ve İlias Mirianthus’un Ortodoks Parlamenterler Meclisi toplantısına katılarak kültürel mirasın korunması gerektiğine vurgu yaptıklarını yazdı.

Habere göre milletvekilleri, Avrupa Konseyi’nin kültürel mirasla ilgili sözleşmesinin önemine vurgu yaparak, Ortodoks Parlamenterler Meclisi’nin Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına verdiği destekten ötürü teşekkürlerini sundular.

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