“Osmanlı’da Oğlancılık” kitabına beraat: Gerekçe, Osmanlı belgelerine dayanıyor!

Rıza Zelyut’un iki yıl önce Kaynak Yayınları’ndan çıkardığı “Osmanlı’da Oğlancılık” kitabına, yayımlanmasından kısa bir süre toplatılma kararı verilmişti. Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu ise Ocak 2018 tarihli kararıyla da kitabı “sakıncalı” listesine alınmış ve siyah poşette satılmasına hükmetmişti.

Kaynak Yayınları ise kitabın toplatılıp sakıncalı ilan edilmesine tepki gösteren bir açıklama yayımlamıştı. Kitaptaki bilgilerin Osmanlı klasik metinlerinden, padişah, yazar ve şairlerinin divan, şehrengiz ve eserlerinden yararlanılarak kaleme alındığına dikkat çeken yayınevi, kitabın çocuklara zarar vermek bir yana, aksine çocuklara zarar veren yapıyı deşifre ettiğini belirtmiş, “Kitapları değil, taciz ve tecavüzü önleyin!” demişti.

Kaynak Yayınları’nın karara karşı açtığı dava sonuçlandı. Ankara 11. İdare Mahkemesi, kitaptaki bilgilerin Osmanlı dönemine ait belgelere dayanmasını gerekçe göstererek kitabın sakıncalı listesinden kaldırılmasına ve siyah poşetsiz bir şekilde satılabilmesine izin verdi.