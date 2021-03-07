  • BIST 1.542
  • Altın 411,808
  • Dolar 7,5315
  • Euro 8,9768
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA5730 test 39 pozitif vaka

“Osmanlı’da Oğlancılık” kitabına beraat: Gerekçe, Osmanlı belgelerine dayanıyor!

»
Kaynak Yayınları, “Osmanlı’da Oğlancılık” kitabının toplatılıp sakıncalı ilan edilmesine karşı açtığı davayı kazandı. Mahkeme, kitaptaki bilgilerin Osmanlı belgelerine dayanmasını gerekçe gösterdi
“Osmanlı’da Oğlancılık” kitabına beraat: Gerekçe, Osmanlı belgelerine dayanıyor!

Rıza Zelyut’un iki yıl önce Kaynak Yayınları’ndan çıkardığı “Osmanlı’da Oğlancılık” kitabına, yayımlanmasından kısa bir süre toplatılma kararı verilmişti. Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu ise Ocak 2018 tarihli kararıyla da kitabı “sakıncalı” listesine alınmış ve siyah poşette satılmasına hükmetmişti.

Kaynak Yayınları ise kitabın toplatılıp sakıncalı ilan edilmesine tepki gösteren bir açıklama yayımlamıştı. Kitaptaki bilgilerin Osmanlı klasik metinlerinden, padişah, yazar ve şairlerinin divan, şehrengiz ve eserlerinden yararlanılarak kaleme alındığına dikkat çeken yayınevi, kitabın çocuklara zarar vermek bir yana, aksine çocuklara zarar veren yapıyı deşifre ettiğini belirtmiş, “Kitapları değil, taciz ve tecavüzü önleyin!” demişti.

Kaynak Yayınları’nın karara karşı açtığı dava sonuçlandı. Ankara 11. İdare Mahkemesi, kitaptaki bilgilerin Osmanlı dönemine ait belgelere dayanmasını gerekçe göstererek kitabın sakıncalı listesinden kaldırılmasına ve siyah poşetsiz bir şekilde satılabilmesine izin verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı’na Bağlı Kültür Dairesi, Müzisyenlere Destek Olmak İçin Girişim Başlattı26 Şubat 2021 Cuma 17:31
  • 28 yıllık müzik efsanesi Daft Punk grubu dağıldığını açıkladı23 Şubat 2021 Salı 13:13
  • Kıbrıslı Türk Yönetmen Fehmi Öztürk’ün iki filmi Giovanni Scognamillo Ödülü’ne aday gösterildi15 Şubat 2021 Pazartesi 20:59
  • Kıbrıs Sanatçı Ve Yazarlar Birliği’nden Dünya Öykü Günü Mesajı…13 Şubat 2021 Cumartesi 13:34
  • Hazaver’in Pandemiyi Konu Alan “Yolun Sonunda” Klibi Yayında12 Şubat 2021 Cuma 12:15
  • Birleşik Krallık Milli Arşivi’nin Kıbrıs Evrakları, Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi Büyük Kütüphanelerinde…07 Şubat 2021 Pazar 12:40
  • "Bir Zamanlar Kıbrıs" Dizisi Trt 1'de İzleyicilerle Buluşacak05 Şubat 2021 Cuma 15:42
  • Lirik Şiir Grubu’nun online konseri ertelendi05 Şubat 2021 Cuma 11:04
  • Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin Efendrika Arkeolojik Alanında Yürüttüğü Çalışmalar Tamamlandı04 Şubat 2021 Perşembe 15:11
  • Lirik Şiir Grubu online konser verecek04 Şubat 2021 Perşembe 13:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti