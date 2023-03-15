“Öz Şefkatli Farkındalık"Semineri, Merkez Lefkoşa'da Yapıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) organizasyonuyla Uzm. Pskolog Gözde Pehlivan tarafından “Öz Şefkatli Farkındalık” semineri yapıldı. Özel gereksinimli bireylerin aileleri, çeşitli derneklerden üyeler, SOS Aile Güçlendirme Programı’na üye aileler ve belediye personelinin katılım gösterdiği konu tanıtımı seviyesindeki seminer farklı düşünme, farklı hissetme ve farklı davranmanın kişinin kendi seçimi olduğunu katılımcılara aşılamayı amaçlıyor. LTB Engelsiz Lefkoşa Komisyonu Koordinatörü Çelen Çağansoy ve bazı komisyon üyelerinin de yer aldığı seminerde bu uygulamaları düzenli şekilde yapan bir kişinin psikolojik olarak daha dayanıklı olması, daha az isyan etmesi, stresle daha rahat baş etmesi, depresyon ve kaygıyla daha az boğuşmasını sağladığı da ifade edildi.

Uzm. Psikolog Gözde Pehlivan, "Özşefkatli Farkındalık” konusunun son 10 yılda “iyilik halinin” temeli olarak sayılmaya başlayan bir öğreti olduğunu söyleyerek iki bacaklı bir öğretiden söz edilebileceğinin altını çizdi.



Pehlivan şunları kaydetti: “1. Bacağı olan “Farkındalık (mindfulnes)” anın içindeki duygu ve düşüncelerimize temas kurmamızı, otomatik pilotta değil, her anın farkında kalarak yaşamamızı ve yaşadığımız deneyimleri iyi veya kötü diye ayırıp yargılamadan, sadece tanımlamamıza olanak sağlar. 2. Bacağı olan “Özşefkat” ise şimdi ve şu anda olan biten dert, sıkıntı, sorun, huzursuzluk, yas, keder, zorluk gibi olumsuz durumlarla baş ederken kendi yanımızda kalmamızı, adeta kendi kendimizin en iyi arkadaşı gibi kendimizi desteklememizi sağlar.”