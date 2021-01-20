Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Matematiksel Zeka, Hayal Gücü ve Dil Becerilerini Geliştiren Eğitim Programlarına Devam Ediyor

COVID-19 pandemisi nedeniyle tüm çocuklara ücretsiz uzaktan eğitim veren Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, hafta sonu gerçekleştirdiği eğitimlerini bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik alanlarında ilgi çekici ve merak uyandıran etkinliklerle sürdürdü.

6-8 yaş Dünya Grubu, 9-11 yaş Güneş Grubu ve 12-15 yaş Galaksi Grubu öğrencileri Cumartesi gerçekleştirdikleri eğitimlerinde, İngilizce kelime bilgilerini geliştirip, zaman yönetimi kavramı hakkında bilgi sahibi olarak, hayal güçlerini geliştiren sanatsal etkinlikler yaptılar.

İngilizce Pekiştirme ve Geliştirme Etkinliği...

Çocuklar için erken ikinci dil öğrenimini destekleyen bir eğitim programı uygulanan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde İngilizce etkinliği gerçekleştiren Dünya grubu öğrencileri, İngilizce yeni kelimeler öğrenerek bu kelimelerin doğru telaffuzu üzerine alıştırmalar yaptı. İnteraktif ders çalışmasından keyif alan öğrencilerin kelime dağarcıklarını genişlemesini destelemek için ders içeriği resimlerle zenginleştirildi.

Zaman Yönetimi Becerisi Kazandırıldı...

Zaman yönetimi etkinliği gerçekleştiren Güneş grubu öğrencileri de, zamanı doğru bir şekilde kullanabilmeyi öğrendi. Ders kapsamında öğrencilere zamanı bilinçli kullanmayı öğretmeyi hedefleyen bilgiler verildi. Etknlikle, çocukların erken yaşlarda zaman kavramının değeri ve kullanımını fark etmeleri amaçlandı.

Sanatsal Yaratımda Soyutlama Kavramı...

Galaksi Grubu öğrencileri ise ‘Atasözlerinden Resimlere Yolculuk Yapıyorum’ etkinliğinde soyut bir düşünceyi hayal ederek resme dökmeyi deneyimledi. Sanatsal çalışmalara çocukların hayal gücünü geliştirerek, becerilerini geliştirmeyi hedefleyen etkinlikte, düşüncenin görselleştirme biçimi ele alındı. Çocuklar, atasözleri ve deyimlerden ne anladıklarını resimler ile ifade ettiler.

Eğlenceli Matematik...

Tüm grup öğrencilerinin gerçekleştirdiği ‘Dostum Matematik’ etkinliğinde ise toplama ve çıkarma çalışmaları gerçekleştirildi. ‘Dostum Matematik’ etkinliği, günlük yaşamdan örneklerle matematiği daha eğlenceli hale getirerek matematiği sevdirmek, böylece çocukların matematik ile dost olmalarını ve matematiksel - analitik düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

İşaret Dilinde Zaman Kavramı Pekiştirildi...

6-17 yaşındaki çocuklara özel hazırlanmış müfredatla renkli ve eğlenceli farklı bir eğitim veren Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, eğitim programında ‘İşaret Dili’ programını uygulamaya devam ediyor. Çocukların duyarlılık kazanmalarını, işitme engelli çocukları anlamalarını, onlara destek olmalarını sağlamak amacıyla uygulanan ders kapsamında öğrenciler, işaret dilinde zaman kavramlarını öğrenerek alıştırmalar yaptı.