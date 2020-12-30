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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri, Dekoratif Süslemeler Yaparak Yeni Yılı Kutladı...

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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri, Dekoratif Süslemeler Yaparak Yeni Yılı Kutladı...
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri, Dekoratif Süslemeler Yaparak Yeni Yılı Kutladı...

Kış Dönemi eğitim programlarına çevrimiçi devam eden Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, 2020’nin son eğitim atölyesinde öğrencileriyle yeni yılı kutladı.

Öğrenciler, el becerilerini geliştiren eğlenceli etkinlikler yaparak yeni yılın gelişini kutladılar. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli’nin çocuklara açtığı yılbaşı programının sunuculuğunu üç çocuk gerçekleştirildi. Konuk sunucular Mehmet Ali Erkışıkoğlu, Işık Erkışıkoğlu ve Lara Darbaz oldu. Tüm grup öğrencilerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği eğitim atölyesinde öğrencilerin sosyal ve toplumsal becerilerini geliştirmeleri hedeflendi.

Dünya, Güneş ve Galaksi grubu öğrencileri ‘Minyatür Yılbaşı Ağacımı Tasarlıyorum’, ‘Kozalak Süslüyoruz’ ve ‘Yılbaşı Çanı Tasarlıyorum’ başlıklı üç farklı etkinlikte, çeşitli malzemelerden yeni yıl süsleri hazırlayarak kutlama yaptı.

Öğrenciler, etkinlik kapsamında dekor olarak evlerinde kullanmak için parlak ışıklarla süslü çam ağacı tasarlayıp kozalak süslemesi yaptı. Yeni yıla girerken bir şeyler üretmenin heyecanını yaşayan öğrenciler, etkinlikle birlikte keyifli bir hafta sonu geçirdiler. Öğrenciler eğitim atölyesi sonunda yaptıkları süslemeleri öğretmenleri ve arkadaşlarıyla paylaştılar. 

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