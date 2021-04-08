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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri, "Haftanın Bilim İnsanı" Etkinliğinde, Leonardo Da Vinci’nin Hayat Hikayesini Öğrendi

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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri, "Haftanın Bilim İnsanı" Etkinliğinde, Büyük İtalyan Sanatçı Leonardo Da Vinci’nin Hayat Hikayesini Öğrendi
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri, "Haftanın Bilim İnsanı" Etkinliğinde, Leonardo Da Vinci’nin Hayat Hikayesini Öğrendi

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, bahar yarı yılı programlarınını ücretsiz ve online olarak sürdürüyor. Bu hafta, 6-8 yaş Dünya grubu, 9-11 yaş Güneş grubu ve 12-15 yaş Galaksi grubu öğrencileri “Plastik Kaşıklardan Mumluk Tasarlıyorum” etkinliğinde buluştu. Önceki hafta gerçekleştirilen Karagöz ve Hacivat gölge oyunu etkinliği metnine de hazırlanarak gelen öğrenciler, oyunu karşılıklı olarak seslendirerek büyük keyif aldı. “Dostum Matematik” bölümünde öğrenciler eldeli toplama işleminin abaküsle nasıl yapıldığını öğrendi. "Haftanın Bilim İnsanı" etkinliğinde ise çocuklar, İtalyan sanatçı Leonardo Da Vinci’nin hayat hikayesinden çok etkilendi.

Haftanın Bilim İnsanı Leonardo Da Vinci

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öğrencileri, her hafta düzenli olarak bir bilim insanıyla tanışıyor. Bu hafta İtalyan sanatçı Leonardo Da Vinci’nin hayat hikayesini öğrendi. Çocuklar, Leonardo Da Vinci'nin ressam, mimar, mühendis, mucit, astronom, matematikçi ve heykeltıraş olarak çok yönlü bir kişi olduğunu öğrendiler. Leonardo Da Vinci'nin eserleri arasında  yer alan Mona Lisa tablosu ise çocukları oldukça etkiledi.

Mumluk Tasarımı

Öğrencilerin el becerilerini, yetenek ve sanatla birleştirmeyi amaçlayan "Mumluk Tasarımı" etkinliğinde ise, plastik kaşıklar, cam su bardağı ve mumlar kullanarak kendi mumluklarını tasarladılar. Etkinlik boyunca eğlenen çocuklar ürettikleri mumluklarda mumlarını yakarak etkinliği tamamladılar.

Abaküsle Eldeli Toplama

 

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öğrencileri “Dostum Matematik” bölümünde "Abaküsle Matematik" etkinliği gerçekleştirdi. Matematiğin eğlenceli yönlerini keşfederek, eldeli toplama işleminin abaküsle nasıl yapıldığını öğrendiler. Çocuklar, on boncuğu bir sonraki sütunda tek bir boncuk ile nasıl gösterebilecekleri hakkında bilgi edindiler.

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