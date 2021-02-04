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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri, Kullanmadıkları Kıyafetlerini Oyuncağa Dönüştürdü...

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Eğitim programlarına ücretsiz online etkinliklerle devam eden Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, “Kullanılmayan Kıyafetlerden Oyuncak Yapıyorum”, “Sözcük Avı” ve “İngilizce Etkinliği” ile eğitimlerine devam etti.
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri, Kullanmadıkları Kıyafetlerini Oyuncağa Dönüştürdü...

Eğitim programlarına ücretsiz online etkinliklerle devam eden Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, “Kullanılmayan Kıyafetlerden Oyuncak Yapıyorum”, “Sözcük Avı” ve “İngilizce Etkinliği” ile eğitimlerine devam etti.

El Becerisi ile Geri Dönüşüm

6-8 yaş Dünya grubu öğrencileri, kullanmadıkları kıyafetlerini ve kumaş parçalarını değerlendirerek geri dönüşüme nasıl kazandırabileceklerini öğrendiler. Öğrenciler, kullanılmayan ve eski kumaş parçalarını değerlendirerek kendilerine oyuncak bebekler ve hayvanlar tasarladılar. Oyuncakları elyaf ya da pamuklarla doldurduktan sonra diken öğrenciler, etkinlik sayesinde el becerilerini de geliştirdiler.

“Sözcük Avı” Etkinliği ile Kelime Hazneleri Zenginleştirildi...

9-11 yaş Güneş grubu öğrencileri de Türkçe kelime dağarcıklarını geliştirmek üzere kelimelerin sözlük sırasını bulma çalışması yaparak sözcük avı etkinliği yaptılar. Etkinlik, bir yandan çocukları eğlendirip sosyalleşmelerini diğer yandan da çocukların kelime haznelerini geliştirmeyi hedefliyordu.

İngilizce Kompozisyon Yazma Becerileri Geliştirildi...

12-15 yaş Galaksi grubu öğrencileri ise “İngilizce kompozisyon” yazmanın püf noktalarını, bağlaçların doğru kullanımı ile genel kompozisyon yapısını öğrendi. Öğrenciler, kompozisyonun mantıklı ve anlaşılır bir düzlemde ilerlemesi gerektiğini öğrendiler.

Veliler İngilizce Eğitimi Hakkında Bilgilendirildi...

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Koordinatörü ve İngilizce Öğretmeni Mina Darbaz, velilere “İngilizce Eğitiminde Doğru Bilinen Yanlışlar” konusunda seminer verdi. Seminerde velilere, çocukları ile İngilizce eğitiminde evlerinde neler yapabilecekleri ve çocukların kelime hazinesini nasıl geliştirebilecekleri üzerine bilgiler paylaşıldı. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli’nin de velilerle buluştuğu seminerde,  İngilizce konuşmada “hata yapabilme” korkusunun yenilmesinin önemi üzerinde de duruldu.

İşaret Dilinde Günlük Aktiviteleri Öğrendiler…

Tüm yaş gruplarına temel işaret dili eğitiminin verildiği programında da diş fırçalamak, araba sürmek, uyumak, ellerini yıkamak, banyo yapmak, spor yapmak gibi eylemleri nasıl ifade edebilecekleri öğretildi. 

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