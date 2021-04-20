Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri Yaratıcılıklarını Kullanarak Renkli İplerden Kendi Gökkuşaklarını Tasarladı

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öğrencileri, ücretsiz ve çevrimiçi gerçekleştirilen bahar dönemi etkinliklerine devam ediyor. Bu hafta 6-8 yaş Dünya, 9-11 yaş Güneş ve 12-15 yaş Galaksi grubu öğrencileri yaratıcılıklarını kullanarak hem el becerilerini geliştirdi, hem de doğanın muhteşem gücü hakkında bilgi edindi.

Öğrenciler Kendi Gökkuşaklarını Tasarladı

Çocukların el becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirmeyi amaçlayan "İplerle Gökkuşağı Yapıyorum" etkinliğinde öğrenciler sanatı, matematikle buluşturdu. İstedikleri şekilleri yaratabilmek için pergel setlerini kullanan öğrenciler daire, yarım daire ve benzeri şekillerle gökkuşağının temel şekillerini tasarımlarına aktardı. Ardından renkli yünler yardımıyla parçaları sararak bütünsel bir görsel elde eden öğrenciler, yaratıcılıklarını konuşturdu.

Gökkuşağının Oluşumunu Öğrendiler

Temel etkinlik sonrasında öğrenciler, "Gökkuşağı Nasıl Oluşur" başlıklı programla, gökkuşağı ile ilgili bilgiler de edindi. Çocukların ilgi ve dikkatlerini toplayacak ve onların daha kolay öğrenmelerini sağlayacak eğitici animasyon videosuyla gerçekleştirilen eğitimde, yağmur ve bulutların oluşumu ile yağmur sonrası gökkuşağının ortaya çıkışı üzerinde duruldu. Gökkuşağında kaç renk yer aldığını ve bu renklerin nasıl ortaya çıktığını öğrenen öğrenciler, temel etkinlikte de kendi gökkuşaklarını tasarladı.

İki Sayısının Gücü

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öğrencileri, matematiği sevdirmeyi ve matematikle ilgili korkuları ortadan kaldırmayı amaçlayan "Dostum Matematik" etkinliğinde ise bu hafta “İkinin Gücü” etkinliğiyle ikinin katlarını öğrendi. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi'nin tüm çocuklara açık olacak bir sonraki online ve ücretsiz etkinliği 24 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek.