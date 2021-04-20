  • BIST 1.374
  • Altın 463,547
  • Dolar 8,1117
  • Euro 9,7794
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAToplam 7625 test yapıldı, 55'i yerel 67 pozitif vakaya rastlandı,

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri Yaratıcılıklarını Kullanarak Renkli İplerden Kendi Gökkuşaklarını Tasarladı

» »
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öğrencileri, ücretsiz ve çevrimiçi gerçekleştirilen bahar dönemi etkinliklerine devam ediyor.
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri Yaratıcılıklarını Kullanarak Renkli İplerden Kendi Gökkuşaklarını Tasarladı

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öğrencileri, ücretsiz ve çevrimiçi gerçekleştirilen bahar dönemi etkinliklerine devam ediyor. Bu hafta 6-8 yaş Dünya, 9-11 yaş Güneş ve 12-15 yaş Galaksi grubu öğrencileri yaratıcılıklarını kullanarak hem el becerilerini geliştirdi, hem de doğanın muhteşem gücü hakkında bilgi edindi.

Öğrenciler Kendi Gökkuşaklarını Tasarladı

Çocukların el becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirmeyi amaçlayan "İplerle Gökkuşağı Yapıyorum" etkinliğinde öğrenciler sanatı, matematikle buluşturdu. İstedikleri şekilleri yaratabilmek için pergel setlerini kullanan öğrenciler daire, yarım daire ve benzeri şekillerle gökkuşağının temel şekillerini tasarımlarına aktardı. Ardından renkli yünler yardımıyla parçaları sararak bütünsel bir görsel elde eden öğrenciler, yaratıcılıklarını konuşturdu.

Gökkuşağının Oluşumunu Öğrendiler

Temel etkinlik sonrasında öğrenciler, "Gökkuşağı Nasıl Oluşur" başlıklı programla, gökkuşağı ile ilgili bilgiler de edindi. Çocukların ilgi ve dikkatlerini toplayacak ve onların daha kolay öğrenmelerini sağlayacak eğitici animasyon videosuyla gerçekleştirilen eğitimde, yağmur ve bulutların oluşumu ile yağmur sonrası gökkuşağının ortaya çıkışı üzerinde duruldu. Gökkuşağında kaç renk yer aldığını ve bu renklerin nasıl ortaya çıktığını öğrenen öğrenciler, temel etkinlikte de kendi gökkuşaklarını tasarladı.

İki Sayısının Gücü

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öğrencileri, matematiği sevdirmeyi ve matematikle ilgili korkuları ortadan kaldırmayı amaçlayan "Dostum Matematik" etkinliğinde ise bu hafta “İkinin Gücü” etkinliğiyle ikinin katlarını öğrendi. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi'nin tüm çocuklara açık olacak bir sonraki online ve ücretsiz etkinliği 24 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yakın Doğu Oluşumu,Eğitime Kazandıracağı 6 Devlet İlkokulunun İkincisini İskele’de İnşa Edecek14 Nisan 2021 Çarşamba 13:33
  • Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri Moda ve Tasarım Atölyesinde Buluştu13 Nisan 2021 Salı 13:12
  • YDÜ Hastanesi’nde Kullanılan Sinir Monitörizasyon Teknolojisi ile Hastaların Ses Telleri ve Yüz Sinirleri Güvende12 Nisan 2021 Pazartesi 13:22
  • YDÜ Türkçe Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyeleri, Önemli İndekslerde Taranan İki Ayrı Dergide Üç Makale Yayınladı10 Nisan 2021 Cumartesi 11:56
  • Yakın Doğu Koleji Yeniboğaziçi Kampüsü’nde 2021-2022 Eğitim Dönemi Kayıtları Devam Ediyor...09 Nisan 2021 Cuma 13:44
  • Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri, "Haftanın Bilim İnsanı" Etkinliğinde, Leonardo Da Vinci’nin Hayat Hikayesini Öğrendi08 Nisan 2021 Perşembe 11:52
  • YDÜ Öğrencilerinin Geliştirdiği 7 Oyun, Google Play Store’da 176 Ülkede Yayında07 Nisan 2021 Çarşamba 14:55
  • Dünya Çocuk Konferansı, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Ev Sahipliğinde 21-23 Mayıs’ta KKTC'de Yapılacak06 Nisan 2021 Salı 10:56
  • YDÜ Mimarlık Fakültesi Tarafından Çıkarılan “Yakın Mimarlık”, Uluslararası Bilimsel İndekslerde Taranmaya Başladı05 Nisan 2021 Pazartesi 13:37
  • Erkek Çocuklarda Kızlara Oranla 4 Kat Daha Yaygın Olan Otizmin Etkilerini, Erken Tanı ve Yoğun Bir Tedaviyle Aşmak Mümkün03 Nisan 2021 Cumartesi 12:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti