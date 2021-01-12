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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, Öğrencilerinin Yaratıcı El Becerilerini Geliştiren Etkinlikler Gerçekleştirdi

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Eğitimlerine tüm çocuklara ücretsiz olarak çevrimiçi devam eden Özay Günsel Çocuk Üniversitesi haftayı eğlenceli ve eğitici etkinliklerle tamamladı.
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, Öğrencilerinin Yaratıcı El Becerilerini Geliştiren Etkinlikler Gerçekleştirdi

Eğitimlerine tüm çocuklara ücretsiz olarak çevrimiçi devam eden Özay Günsel Çocuk Üniversitesi haftayı eğlenceli ve eğitici etkinliklerle tamamladı. 6-8 yaş Dünya grubu “Karton Bardaklardan Oyun Panosu Yapıyorum”, 9-11 yaş Güneş grubu “Tahta Çubuktan Çerçeve Yapıyorum” ve 12-15 yaş Evren grubu “Muftak Eğtimi” etkinliklerini gerçekleştirdi. Öğrencilerin yaratıcılık ve el becerilerini geliştirmeye yönelik hazırlanan program kapsamında, el-göz koordinasyonu, dikkatlerini yoğunlaştırma, dürtülerini kontrol etme ve bekleme-sabır gibi becerilerin gelişimi hedeflendi.

Kendi Oyunlarını Geliştirdiler...

Dünya grubu ile gerçekleşen “Karton Bardaklardan Oyun Panosu Yaratıyorum” etkinliğinde öğrenciler, tatil döneminde evde aileleri, kardeşleri ve arkadaşları ile oynayarak eğlenebilecekleri bir oyun panosu tasarladı. Oyunda puan toplama, süre ile yarışma gibi özellikler belirlendi. Çocuklar, etkinliğin ardından, kendi tasarladıkları oyunla oynamaya başladı.

Güneş grubu ile gerçekleştirilen “Tahta Çubuktan Çerçeve Yapıyorum” etkinliğinde ise öğrenciler kendi fotoğraf çerçevelerini yapmayı öğrendi. Böylece anılarını biriktirip ve dijital fotoğraflarını kullanabilecekleri bir anı köşesi yarattılar. Öğrencilerin el becerilerini geliştirmelerine destek olan etkinliklerde öğrenciler aynı zamanda eğlenceli zaman geçirdiler.

 

Galaksi grubu ile gerçekleşen “Muftak Etkinliği” ile de öğrencilerin yoğun ilgi duyduğu Gastronomi etkinliklerine bir yenisi daha eklendi. Sabah kahvaltılarını daha eğlenceli hale getirmek için çeşitli protein ve kalsiyum kaynaklı yiyecekler pişirmeyi öğrenen öğrencilerle, sabah kahvaltısının önemi üzerine de kısa bir söyleşi de gerçekleştirildi. 

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