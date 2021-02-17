Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, Ücretsiz Çevrimiçi Etkinliklerle Çocukların Beceri ve Yaratıcılıklarını Desteklemeye Devam Ediyor.

Çocukları bilim ve sanatla erken yaşlarda tanıştırıp geniş bir vizyonla büyümelerini sağlamayı amaçlayan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, çevrimiçi eğitimlerini, ücretsiz olarak sürdürüyor. Bu hafta Dünya ve Güneş grubu öğrencileri “Sanat Becerilerimi Geliştiriyorum” etkinliğini gerçekleştirirken, Galaksi Grubu öğrencileri ise “21. Yüzyıl Becerileri Nasıl Geliştirilir” etkinliğini gerçekleştirdi. “Haftanın Bilim İnsanı” bölümünde de Stephen Hawking’in yaşam öyküsü ve bilime katkıları anlatıldı.

Psikomotor Becerileri ile Yaratıcılığı Geliştiren Etkinlikler...

Çocukların yaratıcılık ve merak duygularını desteklemeyi ve geliştirmeyi hedefleyen “Sanat Becerilerimi Geliştiriyorum” programında öğrenciler poşet, sulu boya setleri ve kâğıt rulolardan yapay çiçek ve çiçek vazoları tasarladı. Çocuklar evlerindeki atık malzemelerle ürün yaratarak el becerilerini geliştirirken aynı zamanda keyifli vakit geçirdi.

Haftanın Bilim İnsanı: Stephen Hawking

“Haftanın Bilim İnsanı” bölümünde kuantum fiziği ve kara delikler üzerine yaptığı geniş kapsamlı çalışmalarıyla tanınan ünlü fizikçi, matematikçi, evrenbilimci ve astronom Stephen Hawking’in yaşam öyküsü ve bilime katkıları anlatıldı. Stephen Hawking’in tanıtımı öncesi Rektör Prof. Dr. Filiz Meriçli programa katılarak “11 Şubat Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü” ile ilgili fotoğraflar eşliğinde açıklamalar yaptı. Prof. Dr. Meriçli, öğrencilere “ileride sizler de bilim insanı olabilirsiniz” şeklinde seslenerek, öğrencileri yüreklendirdi.

Yiyecekler İşaret Dili ile Nasıl Anlatılır?

Çocukların işitme engelli kişiler ile iletişim kurabilmeleri için sürdürülen işaret dili etkinliğinde ise yiyeceklerin işaret dili ile nasıl gösterileceği öğretildi. Öğrenciler “karnım aç, doydum, süt istiyorum, su istiyorum” gibi cümleleri ve ekmekten meyveye pekçok yiyeceğin işaret diliyle nasıl ifade edildiğini öğrendiler. Öğrendiklerini, birbirleri ile alıştırmalar yaparak pekiştirdiler.