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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde Haftanın Bilim İnsanı Pisagor...

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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öğrencileri, bir yandan yaratıcı el becerilerini ortaya koyabilecekleri sanat çalışmalarını sürdürürken, bilim insanlarının ilham verici hikayelerini öğrenmeye de devam ediyor.
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde Haftanın Bilim İnsanı Pisagor...

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öğrencileri, bir yandan yaratıcı el becerilerini ortaya koyabilecekleri sanat çalışmalarını sürdürürken, bilim insanlarının ilham verici hikayelerini öğrenmeye de devam ediyor.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin Cumartesi günleri tüm çocuklara ücretsiz ve çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği eğitimlerde, 6-8 yaş Dünya, 9-11 yaş Güneş ve 12-15 yaş Galaksi grubu öğrencileri “Duvar Süsleri Tasarlıyorum” etkinliği ile evlerindeki malzemelerle süsler hazırlayarak odalarını dekore etti. “Haftanın Bilim İnsanı” etkinliğinde ise Pisagorculuk akımın kurucusu filozof ve matematikçi Pisagor tanıtıldı.

Haftanın Bilim İnsanı ‘Sayıların Babası Pisagor’

Haftanın bilim insanı etkinliğinde öğrenciler, matematiğin temellerini atan isimlerden Pisagor’un hayatını öğrendi. Öğrenciler, okullarında üçgen ile ilgili matematik-geometri problemlerini çözerken kullanacakları Pisagor teoremini yaratan Pisagor'un kim olduğu ve yaşam öyküsünü merakla dinleyen öğrenciler, Pisagor’un müzik yaşamı, hayat felsefesi ve eğittiği öğrenciler hakkında da bilgi sahibi oldu.

Rengarenk Süsler Hazırladılar...

“Duvar Süsleri Tasarlıyorum” etkinliğinde ise öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte odaları için rengarenk süsler hazırladı. Renkli kağıtlar ve boyalar kullanılarak hazırlanan süsleri duvarlarda ve ağaçlarda dekoratif olarak kullanan öğrenciler, yaratıcılıklarını geliştirirken bir yandan da keyifli vakit geçirdi. Sabır kavramının da ele alındığı etkinlikte, başarıya veya ödüle ulaşmak için sabırla emek vererek çalışması gerektiği ile ilgili karşılıklı sohbet edildi. Her hafta gerçekleşen işaret dili eğitiminde de işaret dilinde cümle kurmaya başlayan öğrenciler, eğlenceli alıştırmalar yaptılar.

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