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Özçınar : "Sosyal konut yapacağız... Sözümüzdür..."

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Güzelyurt Belediye Başkanı UBP Belediye Başkan Adayı Mahmut Özçınar, yeni dönemde yapacağı projelerini açıklamaya devam ediyor...
Özçınar : "Sosyal konut yapacağız... Sözümüzdür..."

Özçınar, katıldığı bir programda projelerini anlattı, önemli mesajlar verdi.

Mahmut Özçınar, “ Bugüne kadar yaptıklarıma ve yapacaklarıma bakarak kendimi aday olma zorunluluğunda hissediyorum. Devam eden projelerimiz var. Yarım kalmış bir kent göstermek istemem. Onun heyecanını yaşıyorum. Birikim ve deneyimim de beni zorunlu hissettiriyor” dedi...

Özçınar, yerel yönetimler reformuna, merkezi hükümet yanında, deneyimli yerel yöneticilerin de mutlaka katkı koyması gerektiğini belirterek  “ Eğer reform yapılacaksa deneyimli başkanlara ihtiyaç var. Populist yaklaşımla reform yapamayız” diye konuştu

Belediyelerin azaltılması ile ilgili tartışmaların hatırlatılması üzerine Özçınar,  “Bu konu, Avrupa Konseyi toplantılarında da karşımıza çıkıyor. Sayı azaltılacaksa referanduma gitmeliyiz. Halka sormalıyız. İnsanların nereye bağlanacağını kendisine sormalısınız” yanıtı verdi.

Özçınar, sayıdan çok sürdürülebilirliğin önemli olduğuna vurgu yaptı.

Belediyelerde kurumsallaşmayı kalıcı hale getirmek gerektiğini kaydeden Özçınar, su ve çöp yönetiminin tek elden olması halinde belediyelere ekonomik açıdan ucuzlama getireceğini anlattı.

“Güzelyurt Sahil Projesi ile Güzelyurt Körfezi'nin önümüzdeki dönemde değerinin artacağına işaret eden Özçınar, altyapı ve imar yapıları açısından kenti buna hazır etmeleri gerektiğini vurguladı.

Özçınar, “ Büyük projelerden bahsediyoruz. Geniş bir vizyondan söz ediyoruz... İşte bu birikimim ve deneyimimle, sesimizin devlete ulaşması için tekrar adayım. Güzelyurttan öte ben ülkemi seviyorum” dedi.

Mahmut Özçınar konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Güzelyurt'ta uzun süredir görevde olmamız aslında bir şans. Genel sorunları biliyoruz. Kanalizasyon sorunu Merkez ve Bostancı'da bitti. Yağmur direnaj sistemi tamamen bitti. Çöpün Güngör'e transfer aracı ile taşınması... Bunlar sadece bir kaçı... Yeni dönemde, daha da çalışacağız. Güzelyurtumuzu gelecek kuşaklara sorunsuz devredeceğiz. Güzelyurt’ta benim yaptıklarım ve yapacaklarım var. Yarım kalmış bir kent bırakmak istemiyorum. Güzelyurt'u daha da sahiplenme adına, yeni projelerimizi de hazırladık. Bölgenin daha da gelişmesi ve gençlerimizi bölgemizde tutma adına Toplu Konut Projesi'ni hayata geçireceğiz. Proje hazırdır. İhaleye çıkabilecek noktadadır. İlgili yasada düzenleme bir önceki hükümet döneminde, Bakanlar Kurulu'ndan meclise gelmişti. Eğer meclisten geçerse, proje hazırdır. İhaleye girebilecek noktadadır. Hükümet bu konuda tüm belediyelerin önününü açmak zorundadır. Eğer bu olmazsa, belediye şirketimiz ile toplu konut projelerine gireceğiz. Vatandaşımıza daha ucuz konut sağlayacağız... Bu bir vaadir. Bu sözümüzdür."

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