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Özdenefe: Eğitim'de T.C. ile imzalanan mutabakat zaptını Meclis'ten istedi

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T.C. ile KKTC arasında imzalanan mutabakata zaptı Meclis'e henüz verilmedi.
Özdenefe: Eğitim'de T.C. ile imzalanan mutabakat zaptını Meclis'ten istedi

İşte Özdenefe'nin açıklaması,

“KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile TC Milli Eğitim Bakanlığı Arasında Eğitim Kalitesinin Yükseltilmesine Yönelik İşbirliği Mutabakat Zaptı” hakkında Meclis'ten bilgi talep ettim.

İlgili protokolün Meclis'e de gönderilmediğini öğrendik ve talebim üzerine Meclis’ten Eğitim Bakanlığı ile irtibata geçildi.

Eğitim Bakanlığı Müsteşarı’nın “kendisinin de bilgisi olmadığı, sayın Bakan’ın yurt dışında bulunduğu, dönüşüyle birlikte gerekli bilginin verileceği” yönünde açıklama yaptığı, Meclis’ten şahsıma iletildi.

Bunun üzerine, talebimizi yazılı olarak Cumhuriyet Meclisi’ne yaptık.

10 Temmuz 2019 tarihinde iki ülke eğitim bakanlarının imza koyduğu protokolün içeriği hakkında bilgi sahibi olduktan sonra gerekli değerlendirmeyi yapacak, halkımızı da bilgilendireceğiz.

Böylesi anlaşmaların çok daha şeffaf olması gerektiğini, ayrıca ,hem Meclis, hem de halkımızla paylaşılmasının ve değerlendirmelerin titizlikle yapılmasının ileride sorunlar yaşanmaması adına önem arzettiğini özellikle belirtmek isterim.

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