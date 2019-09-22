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Özersay New York'a vardı

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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay bugün New York’a gitti.
Özersay New York'a vardı

Özersay, KKTC’nin gözlemci üyesi olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın BM Genel Kurulu marjında düzenlenecek Dışişleri Bakanları koordinasyon toplantılarında KKTC’yi temsil edecek.

Bakan Özersay, BM’nin 74. Genel Kurulu haftasında bulunacağı New York’ta ayrıca, BM üst düzey yetkilileri ve BM Güvenlik Konseyi Daimi Temsilcilikleriyle de görüşmeler yapacak.

BM Genel Kurulu’na katılacak diğer ülke temsilcileriyle de ikili temaslarda bulunacak olan Başbakan Yardımcısı Özersay’a New York ziyaretinde Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Güneş Onar ve Özel Kalem Müdürü Sonat Altuğ eşlik edecek.

KKTC’den ayrılması öncesinde sosyal medya üzerinden açıklama yapan Özersay, “İmkan olan her platformda ülkemizi temsil etmeye ve sesimizin duyulmasını sağlamaya gayret göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

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