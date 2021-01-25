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Özersay: 'Sağlıkçıların önerilerini sulandırmadan doğru kararlar alın, gereken desteği vereceğiz'

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Kudret Özersay'dan hükümete: 'Sağlıkçıların önerilerini sulandırmadan doğru kararlar alın, gereken desteği vereceğiz'
Özersay: 'Sağlıkçıların önerilerini sulandırmadan doğru kararlar alın, gereken desteği vereceğiz'

Özersay'ın paylaşımı şöyle:

"En doğru kararları da alsanız eğer zamanında almıyorsanız etkisi olmaz, sonuç alıcı olmaz, ancak da ekonomik çöküntüyü körükler. Onca emek, çaba ve risk alarak salgınla mücadelede ülkede sağladığımız güven ortamı son iki ayda hızla sarsıldı, hükümete sağlık konusunda güven ciddi şekilde erozyona uğradı, yazık oluyor, her şey heba oluyor. Çok ağır bedeller ödeyerek toplumun can güvenliğini sağlayabilmişken, şimdi riskler de, toplumdaki kaygı da, can güvenliğimize yönelik tehdit de tavan yapmış durumdadır.

Başbakan böyle bir dönemde hem sağlık, hem ekonomi hem de eğitim ve polis ile ilgili olarak koordinasyonun sağlanmasından, kamuoyuna şeffaf ve güven veren güncel bilgi verilmesinden ve bu yolla insanların kurallara uymasını sağlamaktan sorumlu olan esas kişidir. Salgınla ilgili mantıklı, bilimsel verilere dayalı ve sonuç alıcı kararlar en erken zamanda alınmalı ve uygulanmalıdır.

Siz sağlıkçıların önerilerini sulandırmadan doğru kararları alın, biz size Halkın Partisi olarak yapıcı muhalefet anlayışıyla gereken desteği vereceğiz."

 

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