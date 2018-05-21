Özersay: "Yanlış mal beyanında bulunanlar hakkında Savcılık'a başvuracağız"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bugün kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla, Meclis'te dokunulmazlığının kaldırılması için komisyonun oluşturulup, üyelerinin belirlendiğini duyurdu.

Özersay açıklamasında, " Her kim için olursa olsun, Meclis Genel Kurulu'na gelecek dokunulmazlığın kaldırılması konusunda Halkın Partisi olarak biz EVET diyeceğiz" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın açıklaması şöyle:

"Bu sabah itibariyle Meclis'te dokunulmazlığının kaldırılması Savcılık tarafından talep edilen konuda rapor hazırlayacak olan komisyon oluşturuldu, üyeleri belirlendi. Raporları Genel Kurula geldiğinde dokunulmazlığın kaldırılması oylanacak.

Yarın itibariyle mal beyanları Meclis'te açılmaya başlanıyor. Önceki beyanlar ile yeni beyanlar mukayese edilecek (seçilememiş eski bakanlar da dahil), yanlış bildirim ya da izah edilemeyecek rakamlar varsa konu Savcılığa aktarılacak, soruşturma başlatılacak.

Geçmişte de söyledim, anlamayanlar ya da anlamak istemeyenler için yine bir daha söylüyorum: Her kim için olursa olsun, Meclis Genel Kurulu'na gelecek dokunulmazlığın kaldırılması konusunda Halkın Partisi olarak biz EVET diyeceğiz, dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy kullanacağız.

Bu bizim Halka verdiğimiz sözdür ve gereğini yerine getirmek için göreve geldik geleli bu konunun takipçisi olduğumuzu herkes çok iyi biliyor.

Kaldı ki bu, koalisyon protokolünde yazan bir yükümlülüktür, koalisyon ortağı tüm partilerin de dokunulmazlıkların kaldırılmasında oyu EVET olmak durumundadır. (koalisyon protokolünün ilgili maddesini aşağıda paylaşıyorum).

Ne dediysek onu yapmaya devam edeceğiz.

Koalisyon Protokolünün ilgili maddesi: "9-Koalisyon ortakları, polis ve savcılık kanalıyla yürütülecek herhangi bir soruşturmanın sonucunda Savcılık’tan bu yönde bir talep gelmesi halinde yargılamayı mümkün kılmak için bahse konu vekilin dokunulmazlığını kaldırma yönünde siyasi irade ortaya koyacak ve dokunulmazlığını kaldıracaklardır."