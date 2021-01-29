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Özersay'dan vatandaşlara sağduyu çağrısı

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Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay bir açıklama yaptı
Özersay'dan vatandaşlara sağduyu çağrısı

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay bir açıklama yaptı.

Özersay'ın açıklaması şu şekilde:

Salgının ilk aylarında nisbeten başarılı olunduysa tek nedeni hızlı karar almamız ve uygulamamız değil, aynı zamanda vatandaşların da SAĞDUYU ile hareket edip verdiğimiz mücadeleye sahip çıkmasıydı. Bu saatten sonra bu hükümet onu yanlış, bunu eksik yaptı noktasını bir kenara koyup kendinizi, sevdiklerinizi ve bu ülkedeki herkesi koruyun, SAĞDUYU ile hareket edin lütfen.

Mesela maskenizi doğru düzgün takıyor musunuz? Maskenizi çenenizde aksesuar olarak gezdirmeyin, ağzınızı kapatıp burnunuz dışarıda dolaşmayın lütfen. Aynı maskeyi, yıkanabilir türdense her gün yıkayıp temizleyerek, yıkanabilir değilse günde bir kaç kez yenileyerek kullanmayı ihmal etmeyin. Bakkala, kasaba, markete gittikten sonra ellerinizi hatta imkanınız varsa raflardan aldıklarınızı kolonyağı ile dezenfekte etmeye özen gösterin.

Süpermarkette tezgah üzerine, yerine göre arabanın yanında yere ya da araba içerisine koyduğunuz naylon poşetleri evinize getirdiğinizde yemek masanıza, tezgaha koymayın, mümkünse hemen boşaltıp atın. Kamuya açık mekanlarda kapı, pencere kollarını tutup açıp kapadıktan sonra kolonyağı ya da alkol ile ellerinizi mutlaka dezenfekte edin. Açık olan yerlerde dışarıda karşılaştığınız insanların yanına, dibine kadar sokulup konuşmayın, insanlarla konuşurken mesafenizi koruyun.

Biz hükümete eksiğini, yanlışını yapıcı bir biçimde söyleyip doğruya yönlendirmeye önerilerimizle, yapacağımız baskı ile devam edeceğiz elbet ama lütfen hepimiz kendi yapabileceklerimize odaklanalım. Lütfen kendi üzerinize düşeni yapmayı İHMAL ETMEYİN. Bilinçli ve sağduyulu şekilde hareket ederek bu salgına karşı mücadeleyi Halk kazanacak, SİZ başaracaksınız, hep birlikte başaracağız.

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