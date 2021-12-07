Özyiğit'ten boykotçulara çağrı... TDP sizi kucaklamaya ve mücadeleye hazırdır...

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit BRT'de Levent Kutay'ın programında önemli açıklamalar yaptı.

Özyiğit bir soru üzerine kişilerin düşüncelerine saygıları olduğunu kendisinin bir birey ve eğitimci olarak bu düşüncelere saygı duyduğunu ancak müdahalelerin olduğu bir yerde mücadele etmenin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Cemal Özyiğit emek mücadelesine yıllarını vermiş birisi olarak eğer var olan sistem aynen devam etsin diyorsanız size diyeceğim bir şey yok ama değiştirelim diyorsanız, buna karşı çıkacağız diyorsanız, bu ülke bizimdir diyorsanız, bu ülkede söz sahibi olmak istiyorsanız gelin TDP sizi kucaklamaya birlikte mücadeleye hazırdır açıklaması yaptı.