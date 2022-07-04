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Papa: Bir gün istifa edebilirim

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Kanser olduğu iddiasını reddeden Papa, “Doktorlarım bu konuda bana bir şey söylemedi” diye espri yaptı.
Papa: Bir gün istifa edebilirim

Sağlık sorunları nedeniyle istifa edebileceği iddiaları gündeme gelen Papa Francis, söylentilerle ilgili Reuters'a açıklama yaptı.

Yakın zamanda istifa edeceği iddiasını reddeden Papa, bu ay Afrika ve Kanada'yı ziyaret edeceğini, sonrasında da Moskova ve Kiev'e gitmeyi umduğunu belirtti. Kanser olduğu iddialarını da reddeden Papa, “Doktorlarım bu konuda bana bir şey söylemedi” diye espri yaptı.

85 yaşındaki Papa Francis, sağlık durumu kötüleşirse bir gün istifa edebileceğini belirterek “Bilmiyorum. Bunu ancak Tanrı bilir” dedi.

DİZİNDEN AMELİYAT OLMUŞTU

Bir süre önce dizinden ameliyat olan Papa, önceki ay ilk defa tekerlekli sandalyeyle kamuoyu önüne çıkmıştı. Sağlık sorunları nedeniyle Papa Francis’in bazı programları da iptal edilmişti.

Papa’nın ağustosta yeni papa seçiminde oy hakkına sahip 21 yeni kardinal atayacak olması da istifa iddialarını güçlendirdi.

Papa Francis, selefi olan 16. Benedikt’in istifa kararı sonrasında 2013’te göreve seçilmişti. 5. Celestine ve 16. Benedikt dışında papalar, yüzyıllar boyunca görevi ölene kadar sürdürmüştü.

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