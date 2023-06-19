Papa Franciscus, Yunanistan açıklarında ölen göçmenleri andı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Yunanistan açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olmasıyla yaşanan faciayı derin üzüntü ve acı içinde düşündüğünü söyledi.

Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde 7 Haziran’da yapılan laparatomi ve karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonunun ardından geçen cuma günü iyileşme sürecini tamamlayarak taburcu edilen Papa, iki haftalık aradan sonra Vatikan’ın Aziz Petrus Meydanı’na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını yaptı.

Papa Franciscus, duanın başında geçirdiği operasyon nedeniyle kendisine gösterilen ilgi ve yakınlığa teşekkür etti.

Katoliklerin ruhani lideri, pazar duasının son bölümünde ise Yunanistan’da 14 Haziran’da düzensiz göçmen teknesinin batmasına ilişkin faciaya değindi.

Papa, 20 Haziran tarihinin Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Mülteciler Günü olarak tanındığına işaret ederek, “Son günlerde Yunanistan açıklarında meydana gelen çok ciddi gemi kazasının kurbanlarını büyük bir üzüntü ve derin acıyla düşünüyorum. Göründüğü kadarıyla deniz sakinmiş. Hayatını kaybedenler için dualarımı yineliyorum. Bu tür trajedilerin önlenmesi için her zaman mümkün olan her şeyin yapılmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, İtalyan basınında çıkan bazı haberlerde de göçmen trajedisinin Yunanistan’ın açıkladığı şekilde yaşanmamış olabileceği ifade edildi.

YUNANİSTAN AÇIKLARINDAKİ FACİA

14 Haziran’da, Yunanistan’ın Mora Yarımadası’ndaki Navarin’den 47 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sularda düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuştu.

Olayda 78 kişi yaşamını yitirmiş, 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı’na getirilmişti.

Yunan Sahil Güvenliği, kurtarılan göçmenlerin 47’sinin Suriye, 43’ünün Mısır, 12’sinin Pakistan ve 2’sinin Filistin vatandaşı olduğunu açıklamıştı.

Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone’a göre, teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyordu.