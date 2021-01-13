Papaz cenaze töreni yapmayı reddetti!

Limasol’da bir papazın, Covid-19’dan hayatını kaybeden kişinin cenaze töreni için ayin yapmayı reddettiği ve bu durumun karmaşa yarattığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, söz konusu papazın, Rum Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19’dan ölenlerin cenaze töreninin kilise içerisinde yapılamayacağına dair talimatını gerekçe gösterdiğini; ancak bakanlığın bu yönde talimatı bulunmadığını yazdı.

Haberde, ölen şahsın akrabalarının, cenaze törenini yapabilmek ve ölülerini defnedebilmek için başka bir köye gittikleri ve ayinin, burada sorunsuz şekilde gerçekleştirildiği belirtildi.

Corona olan Papaz: Dışarı çıkın ve bırakın beni öleyim

Öte yandan Alithia gazetesi ise, Covid-19 nedeniyle Referans Hastanesi’ne kaldırılan Papaz İeronimos’un ise, yaşadığı kötü süreci anlattığını ve hastalığın 14’üncü gününde doktorlarından dışarı çıkıp kendisini ölüme terk etmelerini istediğini söylediğini yazdı.

Haberde, İeronimos’un herkese bu hastalığı ciddiye alma ve tedbirlere uyma çağrısı yaptığı belirtildi.

Hadassah Hastanesi Şubat ayından itibaren aşısını yaptırmış olan Rum hastaları kabul etmeye başlayacak

Bu arada Haravgi gazetesi, İsrail’deki Hadassah Hastanesi’nin, Şubat ayı itibarıyla Covid-19 aşısı yaptırmış olan Rum hastaları tedavi etmeye başlayabileceğini açıkladığını yazdı.

Haberde, İsrail’de tedavi olmak isteyen hastaların, Covid-19 aşısı yaptırmış olması ve yeşil pasaport hamili olması gerektiği belirtildi.

Okipi: Hastabakıcıların yüzde 20'si çeşitli nedenlerle işe gelmiyor

Gazete, bir başka haberinde ise, Rum Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü’nün (OKİPİ), hastabakıcıların yüzde 20’sinin çeşitli nedenlerle işe gelmediğini açıkladığını yazdı.

Haberde, pandemi için oluşturulan eylem planı çerçevesinde, karşılaşılacak problemlerin çözümü için günlük değerlendirme yapıldığı ve son dönemde 250 hastabakıcı istihdam edildiği, ancak “ne yazık ki” hastabakıcıların yüzde 20’sinin çeşitli sebeplerle işe gelmedikleri kaydedildi.

Vakalarda istikrarlı düşüş

Bu arada Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’taki Covid-19 vakalarında istikrarlı bir düşüş görüldüğünü ve dün, 259 vaka ile 4 ölüm açıklandığını yazdı.

Haberde, Moderna şirketinin ilk parti aşılarının dün Güney Kıbrıs’a ulaştığı ve 1200 aşı geldiği; Mart ayı sonuna kadar da 16 bin 500 aşının daha gelmesinin beklendiği belirtildi.