PARAYI VERENİN DÜDÜĞÜ ÇALMASINA AZ KALDI…

Hani bir laf vardır; “ Ya şimdi konuşun ya da sonsuza dek susun” diye.Sanırım bu günler de tam da bu lafa uygun günlerdeyiz.

Özelleştirme yine gündemde.

Gerçi “özelleşecek” pek bir şey de kalmadı elimizde ama yine de kalanlar için mücadele umudum var.

Günü kurtarma çabasında olan Sendikalar ve Halk ya bu gün şapkayı önüne koyup iyice düşünüp harekete geçmeli ya da suskunluğu tercih ederek köleliği sindirmeli..

Elektriklerimiz kesildiğinde; kimimizin ilacı ,kimimizin beyaz eşyası ve hepimizin sinirleri bozuluyor ..Demek ki elektrik hayatımızda ne kadar önemliymiş.Peki bu kadar önemli olan elektriği nasıl özelin tekeline bırakmayı düşünebiliriz….

Suyumuz kesildiğinde,yemek pişirmekten tutun da bulaşığa,çamaşıra,banyoya kadar evlerde hayat felç oluyor.Bir de suyun özelleştiğini düşünelim.

Zaten şu anda bir çok eksiğini kendimizin tamamladığı eğitim ve sağlık özelleşirse ne olacak?

Parası olan yaşayıp okusun parası olmayan ne hali varsa görsün mü diyeceğiz ?. Şu anda var olan sosyal adaletsizlik daha da büyük boyutlara ulaşmayacak mı?

Bir de adalet sistemi özelleşirse tam olur memleketin hali artık.

Hayatımızın her alanında zorluklarla yaşamaya çalıştığımız ve bir çok şeyin el yordamıyla bulunduğu ülkemizde bir de yarım yamalak çalışmaya çalışan kurumlarımızın özelleştiğini düşündüm ve dehşete kapıldım.

Özelleşince neler olabileceğini şöyle bir düşündüm:

İlk olarak zarar ettiği söylendiği için yok pahasına satılacak…

Halkın parasıyla alınanlar halka sorulmadan satılacak… Rekabet olmayacağı için özelin tekeline geçecek ve istediği fiyatları uygulayabilecek.yani özelin tekeline bırakılacağız.. Alan şirket, zarar ediyor gerekçesiyle az sayıda işçiyi ucuz ücretle çalıştıracak ve isterse elemanlarını dışarıdan da getirebilecek..Yani işsizlik daha da artacak… Şu anda elektrik parası, telefon parası ödemeyip Elektrik kurumunu, Telekomünikasyon Dairesini v.s zarara uğratan Devlet dairelerinin şimdiye kadar kullandıklarından hariç bundan sonra kullanacağı elektrik ve telefon paraları vergi olarak vatandaştan toplanacak. Siyasilerin işe adam alma kapılarından bir tanesi daha eksileceği için diğer kurumlara yığıp sonra onlar zarar ediyor deyip onları da özelleştirme yoluna gidilecek… Stratejik konumda olan elektrik ve telefon , özelin elinde olacağı için yasalar dahi hükümetin bir çok icraatı özeller tarafından şekillendirilecektir… Ayrıca eğitim ve sağlık özelleştirildiğinde hem halk arasında sosyal adaletsizlikte uçurum yaratılacak hem de sağlık ve eğitim gibi temel hak olan iki anayasal hak halkın elinden alınmış olacak.Parayla satılan eğitimin olumsuz sonuçları da hayatımızın her alanında kendini gösterecek.. Paranın tekeline bırakılacak olan halk fikrini söyleyip haklarını arayamayacağı için sendikalar da ortadan kalkacak,demokrasi de, özgürlük de… Demokratik bir ortamda yönetilmediğimiz için hayatımızda özelleştirmeyle birlikte daha saymakla bitmeyecek bir çok olumsuzluk yaşanacak.

Kısacası her alanda Parayı veren Düdüğü çalacak…

Ya bu gün konuşacağız ya da sonsuza dek susarak modern köleler olarak yaşayacağız….