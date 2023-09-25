  • BIST 8234.51
  • Altın 1683.409
  • Dolar 27.2066
  • Euro 28.9367
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAAlzheimer sıklığı, 65 yaşından sonra her beş yılda iki kat artıyor!

Paris Olimpiyat Oyunları'nda Fransız sporcular için başörtüsü yasağı

» »
Fransa'da 2024'te düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları'nda Fransız sporcuların başörtüsü takması yasaklandı.
Paris Olimpiyat Oyunları'nda Fransız sporcular için başörtüsü yasağı

Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera, söz konusu yasağı konuk olduğu France 3 kanalında duyurdu.

Oudea-Castera, başkent Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos 2024'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na katılan Fransız ekiplerindeki sporcuların başörtüsü takamayacağını bildirdi.

Fransız Bakan, sporda katı bir "laiklik rejiminin" uygulanmasından yana olduklarını söyledi.

Fransız sporcular FFF'nin maçlarında da başörtüsü takamıyor

"Les Hijabeuses" (Başörtülüler) olarak bilinen futbolculardan oluşan topluluk, Fransa Futbol Federasyonunun (FFF) 2016'dan bu yana başörtüsüne izin vermemesi nedeniyle bu yasağın iptali için Danıştaya başvuruda bulunmuştu.

FFF'nin iç tüzüğündeki ilk madde, futbolcuların dini aidiyetlerini gösteren kıyafet veya simgeleri maçlarda taşımasını yasaklıyor.

Danıştay, 29 Haziran'da, kadın futbolcuların FFF'nin maçlarında başörtüsü takma yasağını onaylamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “2023 Uluslararası Barış Koşusu Günü” nedeniyle koşu düzenleniyor21 Eylül 2023 Perşembe 19:02
  • U15 KKTC Milli Takım seçmesi düzenleniyor21 Eylül 2023 Perşembe 12:39
  • Hafta sonu ralli heyecanı yaşanacak21 Eylül 2023 Perşembe 12:28
  • Rifat Şener saygıyla anıldı18 Eylül 2023 Pazartesi 16:11
  • Sun Valley Cup-4 Başlıyor16 Eylül 2023 Cumartesi 08:52
  • Gazimağusa Voleybol Kulüpleri Kaymakam’ı Ziyaret Etti15 Eylül 2023 Cuma 10:50
  • LŞK CUP 2023 de zevkli karşılaşmalar14 Eylül 2023 Perşembe 20:57
  • Omaç Başat Turnuvası’nda finalistler belirlendi13 Eylül 2023 Çarşamba 18:35
  • LŞK CUP 2023 Devam Ediyor13 Eylül 2023 Çarşamba 08:40
  • KTSYD fotoğraf sergisi merkez binada devam edecek12 Eylül 2023 Salı 09:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti