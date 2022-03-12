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Paris'te sokakta düştükten sonra 9 saat müdahale edilmeyen fotoğrafçı hipotermiden hayatını kaybetti

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Paris'te sokakta düştükten sonra 9 saat müdahale edilmeyen fotoğrafçı hipotermiden hayatını kaybetti
Paris'te sokakta düştükten sonra 9 saat müdahale edilmeyen fotoğrafçı hipotermiden hayatını kaybetti

Fransa’nın başkenti Paris’te, sokakta düştükten 9 saat sonra hastaneye kaldırılan fotoğraf sanatçısı Rene Robert hipotermi geçirerek hayatını kaybetti.

Fransız basınına göre, 84 yaşındaki Robert, 18 Ocak akşamı oldukça kalabalık olan Turbigo Sokağı'nda yürürken düştü.

Düştüğü yerden kalkamayan ve kaldırımda yüzüstü yatan Robert’in yardımına yaklaşık 9 saat boyunca kimse gelmedi.

Bir evsizin sabah 6 civarında polise haber vermesinin ardından kafa travması ve hipotermiyle tanısıyla hastaneye kaldırılan Robert'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Robert’in arkadaşı gazeteci Michel Mompontet, basına yaptığı açıklamada, fotoğrafçının yere düştüğü noktanın dükkanlar, barlarla dolu fazlasıyla kalabalık bir sokak olduğunu ancak yoldan geçenlerin yerde yatan Robert’e kayıtsız kaldığını belirtti.

 

Fotoğrafçıyı sokaktan geçenlerin kayıtsızlığının öldürdüğünü dile getiren Mompontet, "Yerde yatan birini görseydim, ben de duracağımdan yüzde 100 emin değilim." ifadesini kullandı.

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