Parmak Çıtlatmanın Sağlığa Zararları Nelerdir?

Günlük hayatta belki de en sık yaptığımız hareketlerden biri parmak çıtlatmak. Neredeyse refleks haline gelmiş bu davranışın yapmanızın nedenleri nedir? Parmak çıtlatmak eklemlerinize zarar veriyor mu? Parmak çıtlatmanın psikolojik olarak bir karşılığı var mı? İşte detayları…

PARMAK ÇITLATMAK NE ANLAMA GELİR?

Halk arasında parmak çıtlatmak ve rahatlama hissine ulaşmak için birçok yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemler çeşit çeşit olsa da ulaşılan sonuç aynıdır. Çıkan sesin nasıl oluştuğu ve parmakların neden çıtladığı bilimsel olarak açıklanmış bir durumdur. Bazen çok çalışmaktan bazen hiç çalışmamaktan kaynaklı olarak parmaklarınızı çıtlatma ihtiyacı duyarsınız. Bu durum parmaklarınızdaki eklem boşluklarının artmasından meydana gelir. Artan eklem boşluğu eklem sıvısında hava kabarcıkları meydana getirir ve o bilinen sesin çıkmasına sebep olur.

Parmağınızı çıtlattıktan sonra uzun bir süre tekrar aynı davranışı yapamazsınız çünkü eklem kendini yenilemiştir ve hava kabarcıkları ortadan kaybolmuştur.

PARMAK ÇITLATMAK PSİKOLOJİK OLARAK NE İFADE EDER?

En çok görülen davranışlardan biri olan parmak çıtlatmanın insan psikolojisiyle açıklanabilir bir durum olup olmadığı merak ediliyor. Bu davranışın psikolojik olarak birçok sebebi olabilir. En yaygın olanı insan beyninin stresle ve kaygıyla başa çıkma yöntemi olarak bilinmesi. Çoğu insan parmak çıtlattığında parmaklarının rahatladığını hissederken bir yandan da çıkan sesten keyif alır. Bu davranış onların stresli bir ortamda ya da çok çalışma anından sonra rahatlama yöntemi haline gelmiştir.

Beyninizin bu davranışı kabul etmesinin başka bir sebebi daha olabilir. Parmak çıtlatmayı bir stres giderme yöntemi olarak kullanmasanız da bu durum sizde alışkanlık haline gelmiş olabilir. Bir diğer deyişle davranış dış dünyadan öğrenilmiştir ve anlamsız bir alışkanlığa dönüşmüştür.

PARMAK ÇITLATMAK ZARARLI MIDIR?

Birçok kişide bu kadar sık görülen bir davranışın zararlı olup olmadığı da çok merak edilen konulardan biri. Halk arasında bu davranışın kireçlenme ile ilgili olduğu konuşulsa da uzmanlar tarafından bu konuda herhangi bir olumsuz etki görülmemiştir. Parmak çıtlatmanın eklemlerinize ya da kemiklerinize zarar verdiği durumunun ortaya çıkışı oluşan sesten kaynaklı olabilir. Herhangi bir kemiğinizden ya da ekleminizden böyle bir ses duymak bir süre sonra korkutucu olabilir. Bu sebeple bilim insanları bu refleks haline gelmiş davranışı birçok kez araştırmıştır. Ancak bilimsel olarak parmak çıtlatmanın bir zararı yoktur.

PARMAK ÇITLATMAK YARARLI MIDIR?

Bu davranışın zararlı olmadığı belirtildikten sonra akıllara gelen ikinci soru yararlı olup olmadığı. Parmak çıtlatmak insanlar için rahatlatıcı bir his olsa da tıbbi anlamda bilinen bir yararı yok. Ancak son dönemde yapılan araştırmalara göre bu davranış, romatizma adıyla bilinen eklem rahatsızlıkları için önleyici bir çözüm. Hatta birçok doktor özellikle çocuklarda bu davranışın engellenmemesi gerektiğini söylüyor. Ayrıca bazı araştırmalara göre eklem sıvısını yaymasından kaynaklı olarak Alzheimer gibi ağır hastalıkları da önlüyor olabilir.

PARMAK ÇITLATMAK DİNİMİZDE GÜNAH MIDIR?

Parmak çıtlatan kişilerin bir diğer merak ettiği konu ise bu davranışın günah olup olmadığı. Parmak çıtlatmanın yapılan ibadete zarar verip vermediği en çok araştırılan konular arasında. Bu sorunun ortaya çıkmasının sebebi parmak çıtlatma için bir hadisin var olması. Bu hadis, halk arasında bilinen şekliyle “Parmak çıtlatmak, şeytanın tesbihidir.” Şeklindeki hadistir. Hadisin sahih olup olmadığı yönünde birçok görüş vardır ancak hadis ilmiyle ilgilenen uzmanlar çoğunlukla bu hadisin sahih olmadığını söylemektedir. Bu da parmak çıtlatma davranışının günah olmadığını göstermektedir.

PARMAK ÇITLATMAK NAMAZI BOZAR MI?

Parmak çıtlatmanın dini anlamda bir yanlışlığı olmasa da namaz ibadeti için farklı bir yorum vardır. Bu davranışın namaz sırasında yapılması mekruh olarak geçmektedir. Mekruh oluşunun sebebi genel anlamda namaz sırasında hareket kısıtlığı olmasından kaynaklı olabilir. Ayrıca eğer bu davranışın sağlığa zararlı olduğu kanıtlanırsa parmak çıtlatmak insan bedenine bile bile zarar vermek olarak sayılacağından caiz olmayacaktır.