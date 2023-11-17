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Pazar gününe kadar yağmur bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi, pazar gününe kadar yağışlı havanın etkili olacağı tahmininde bulundu. Hava sıcaklığı ise 24-27 derece dolaylarında seyredeceğini açıkladı.
Pazar gününe kadar yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, 15 - 21 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu paylaştı.

Dairenin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Bugün parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu geçmesi beklenirken, yarın parçalı çok bulutlu, sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Pazar gününün de parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.

Yeni haftanın ilk günü parçalı az bulutlu, Salı ve Çarşamba günleri ise açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 24-27 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde yer yer kuvvetli esecek.

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