Pediatri Kurumu: Eğitimde plan ve program zamanında yapılmalı

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu, ülkede çocukların eğitimi ve sağlığı için acilen harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Pediatri Kurumu’ndan yapılan açıklamada, okulların açılmasındaki gecikmenin ve konteynerlerde devam eden eğitimin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekilerek, devletlerin çocuklara sağlamakla yükümlü olduğu temel haklardan birisinin eğitim olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bugün açılması planlanan ilk ve orta eğitime bağlı devlet okullarının açılışının bir hafta ertelenmesinin tüm çocuk hekimleri tarafından büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığı ile karşılandığı kaydedilerek, öğretmen atamalarının çok daha önceden tamamlanması, eğitimde plan ve programın zamanında yapılması gerektiği ifade edildi.

Yaşanan gecikmenin “çocukların eğitim hakkının ihlali” olarak değerlendirildiği açıklamada, bunun, çocuk gelişimini olumsuz etkileyecek bir durum olduğu savunuldu.

“Uygun malzemelerden sağlıklı okul binaları yapımına geçilmelidir”

Uygun malzemelerden sağlıklı okul binaları yapımına geçilmesinin önemine işaret edilen açıklamaya şöyle devam edildi:

“Konteyner sınıflar kalıcı binalar yapılana kadar ancak geçici çözüm olarak sunulabilecek modellerdir. Özellikle kalabalık sınıflarda ve ülkemiz gibi sıcak iklimlerde, sınıflardaki havalandırmanın çok iyi sağlanması gerekmektedir. Uygunsuz binalar, çocukların sağlık haklarının ihlal edilmesi anlamına gelir ve buna hakkımız yoktur.

Kronik hastalıkları olan, astım, alerji gibi sağlık sorunları bulunan çocuklar için okul, bir sağlık tehdidi olmamalıdır. Tüm gün bu sınıflarda eğitim gören çocukların okul başarısında, potansiyellerine göre düşüşler olduğu bildirilmektedir.”

Açıklamada, sınıflardaki öğrenci sayılarının eğitimi olumsuz etkilemeyecek şekilde düzenlenmesi gerektiği de belirtilerek, çocukların, spor yapabileceği alt yapı ve yeşil alanın okullarda lüks değil bir ihtiyaç olduğu kaydedildi.

“Konteyner sınıflarda eğitim uygulamasına son verilmeli ve kalıcı, sağlıklı eğitim alanları oluşturulmalıdır.“ denilen açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

“Eğitimde yaşanan tüm aksaklıkların giderilmesi için yetkilileri göreve davet ediyoruz. Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu çatısı altında tüm çocuk hekimleri olarak bizler, bu konuların takipçisi olacağız ve gereken mücadeleyi vereceğiz.”