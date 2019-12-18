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Pegasus Kıbrıs uçağında bomba ihbarı!

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İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar yaşandı. Pegasus Havayolu şirketine ait uçakta bomba ihbarı yapıldı. Uçağın içinde taşkınlık çıkaran kadın uçağın boşaltılmasına neden oldu.
Pegasus Kıbrıs uçağında bomba ihbarı!

Bu sabah 6.45 Pegasus Sabiha Gökçen'den Kıbrıs'a seyahat eden Pegasus Havayolu şirketine ait yolcu uçağına yapılan bomba ihbarı büyük bir panik yarattı. Uçak tam kalkmak üzere piste doğru gelirken bir kadın bomba ihbarında bulunup taşkınlık çıkardı.

"Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım diye" bağırmaya başlayan kadın uçakta bir de sigara yakınca uçak tahliye edildi ve yolcular uçaktan indirildi. Kadın da havaalanında gözaltına alındı.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre bugün 06.54 sıralarında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan KKTC’de Ercan Havalimanı’na gitmek üzere piste doğru ilerleyen Pegasus uçağında büyük bir panik yaşandı. Kadın bağırmasının ardından sigara yaktı. 

POLİS ÇAĞIRILDI

Uçuş iptal edilirken pilotlar uçağa polis çağırdı. Olay çıkartan yolcu uçaktan indirilirken güvenlik kontrolü için diğer yolcular terminale alındı.

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