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PGM Yardımcılığına atanan Adalıer ve Saçar’a rütbeleri takıldı

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Bugünden itibaren Polis Genel Müdür (PGM) I. Yardımcısı mevkiine atanan Ali Adalıer ile Polis Genel Müdür II. Yardımcısı mevkiine atanan Kaan Resa Saçar’a Polis Genel Müdürlüğü’nde bugün gerçekleştirilen törenle rütbeleri takıldı.
PGM Yardımcılığına atanan Adalıer ve Saçar’a rütbeleri takıldı

Törene Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, emekliye ayrılan Polis Genel Müdür Yardımcıları ile İlçe ve PGM-Bölüm Müdürleri katıldı.

Polis Genel Müdür I. Yardımcısı Ali Adalıer ve Polis Genel Müdür II. Yardımcısı Kaan Resa Saçar’ın özgeçmişlerinin okunmasının ardından rütbeleri takıldı.

Polis Genel Müdürü Kasım KUNİ yaptığı konuşmasında; Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ve Devlet büyüklerinin de onayı ile PGM I. Yardımcısı mevkiine atanan Ali Adalıer ile PGM II. Yardımcısı mevkiine atanan Kaan Resa Saçar’ı tebrik ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.

Bu onurlu ve zorlu görevi tüm birimlerle uyum içerisinde çalışarak layıkıyla yapacaklarına dair inancının tam olduğunu belirten PGM Kuni, emekliye ayrılan Polis Genel Müdür Yardımcıları Ahmet Beşerler ve Zafer Zaifer’e da emeklilik yaşamlarında aileleri ile birlikte sağlık, huzur ve mutluluk diledi.

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