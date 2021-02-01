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PGM'den Gifa Holding açıklaması

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Polis Genel Müdürlüğü Gifa Holding ile ilgili açıklama yaptı
PGM'den Gifa Holding açıklaması

01.02.2021 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Gifa Holding isimli iş yerinde polis tarafından yapılan kontrolde, bahse konu iş yerinde takılı bulunan güvenlik kameralarının, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasasına aykırı izinsiz olarak kurulduğu ve söz konusu kameralar ile kamuya açık alanlardan görüntü kaydı yapıldığı tespit edilmiştir.

     Mesele ile ilgili olarak bahse konu iş yeri direktörü Y.K.(E-43) hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

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