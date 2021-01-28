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Pilli: Aşılamalara devam edeceğiz

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Covid-19’a karşı mücadelesini Türkiye ile dayanışma içerisinde sürdürüyor.
Pilli: Aşılamalara devam edeceğiz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Covid-19’a karşı mücadelesini Türkiye ile dayanışma içerisinde sürdürüyor.

Türkiye, bu sabah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 20 bin doz daha Sinovac aşısı gönderdi. Sağlık Bakanı Ali Pilli, aşı sevkiyatıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Anavatan Türkiye bugüne kadar hep bizim yanımızdaydı, bu aşılar, bundan sonra da hep yanımızda olacağının ispatıdır.

Sadece sağlıkta değil her alanda Türkiye bizim yanımızdadır. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya şahsım ve ülkem adına yürekten teşekkür ederim.” İfadelerini kullandı. Şu ana kadar 20 bin kişiye Covid-19 aşısı yaptıklarını aktaran Pilli, Türkiye’den bir miktar daha aşı talep ettiklerini ve aşıların gelmeye devam edeceğini söyledi

. Pilli, daha önce yapılan temaslarda, Türkiye’den KKTC’ye yaklaşık 500 bin aşının gelmesiyle alakalı mutabık kalındığının ve bunun yakın zamanda netleşeceğinin de altını çizdi. Pilli, “Türkiye her an bizim imdadımıza yetişiyor. Tam aşılar bugün bitiyordu, 20 bin aşıyı tamamladık, hemen akabinde bir 20 bin aşı daha ülkemize geldi. Aşılamalara devam edeceğiz.”dedi. 

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