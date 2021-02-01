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SON DAKİKAPilli: 35’i yerel 46 pozitif vakaya rastlandı

Pilli: Temas otellerinde 900 temaslı var!

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Pilli: Temas otellerinde 900 temaslı var!
Pilli: Temas otellerinde 900 temaslı var!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli BRT'de katıldığı programda açıklamalar yapıyor. Bir soru üzerine Dr. Ali Pilli "Temas otellerinde " 900 temaslı olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3157 olduğunu, 35'i yerel 46 pozitif vakaya rastlandığını, 18 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pilli, vakalardan 18 kişinin Lefkoşa, 21  kişinin Girne, 2 kişinin Mağusa, 2 kişinin İskele Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

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