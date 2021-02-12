Pilli ve Üstel Başbakanlığa çağrıldı!

Görevden alınması gündeme gelen Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ve Pilli’nin yerine Sağlık Bakanı olarak atanacağı konuşulan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Dt. Ünal Üstel, acil olarak Başbakanlığa çağırıldı.

Görevden alınması gündeme gelen Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ve Pilli’nin yerine Sağlık Bakanı olarak atanacağı konuşulan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Dt. Ünal Üstel, acil olarak Başbakanlığa çağırıldı.

Başbakan Ersan Saner’in kabinesinde iki bakan değişikliği yapacağı konuşuluyor.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu toplantısının devam ettiği esnada Bakan Pilli’nin Başbakanlığa çağırılması kafalarda ciddi soru işaretlerine neden oldu.