PKK’DAN HİÇ BİR FARKLARI OLMAYAN BİR GÜRUH!!!!

Düşünün ki, ömrünü barış için adamış, yıllarını bu uğurda harcamış, yıllarca mücahitlik yaparak ülkesini korumuş ve hepsinden önemlisi savaşı bizzat yaşamış birisi, “Savaş olmasın, kan akmasın ve sorunlar mantık yolu ile çözülerek terör bitirilsin” dedi diye linçe maruz kaldı.

"On yıldır akan kan bundan böyle de akmaya devam ederse barışa ulaşmak mümkün olmayacaktır.Bana göre Türkiye'nin mutlu ve huzurlu geleceği Türk’ü, Kürt’ü, Arap’ı ve Türkmen’i ile tüm bölge halklarının diyalog içinde inşa edecekleri bir düzenle mümkün olacaktır." dedi diye Kıbrıs’ta yaşayan bir güruh tarafından “hain ilan edildi, aşağılandı ve hakarete maruz kaldı.

Sn. Cumhurbaşkanım, yıllardır savunduğum savı dile getirdi aslında.

Amerika’nın projesi olan PKK neyle besleniyor?

Kürtlerin feodal yapıdan gelme sorunlarını kullanarak Kürt Milliyetçiliği üzerinden politika yaparak insanları sömürmüyor mu?

Öyleyse Kürt halkının sorunları çözülerek, PKK terör örgütünün kullanması engellenebilir.

Kürt halkı ile diyalog bu sorunun çözümüne basamak olabilir.

Yoksa siz terörist öldürdükçe yenisi türüyor ve ne yazık ki kimin teröre destek verdiği belli bile değil.

“Barış süreci” adı altında Diyarbakır’da tam bir Kürt faşisti olan ŞiwanPerver ile, Barzani ile bir araya gelinip, beraber şarkı söylenip beraber ağlandığı zaman da yazmıştım. “Terörü yaratanlarla çözüm bulamazsınız, beslendiği kanallar kesilmeli” diye.

Devlet adamlarının kandırılması çok da doğal bir şey olmasa da hadi diyelim AKP Hükümeti o süreçte “kandırıldı” ya da yanıldı.

Peki İstanbul seçimleri sırasında Devlet televizyonuna terörist başının çıkarılıp, terörün reklamının yapılmasına ne demeli?

Bu konuda neden bunu yapanlar yargı önüne çıkarılmadı?

Neden cezalandırılmadı?

İçeride terörist başının mesajları okunursa dışarıda yapılan mücadele terörü bitirmeye yetecek mi?

Teröristler korkularından Suriye ordusuna katıldılar.

Şimdi Suriye ordusuyla mı savaşacağız?

Böyle bir şeye Rusya’nın müsaade etmeyeceği kesin. Peki ne olacak o teröristler?

Yıllardır PKK’nın masumları hedef alarak akıttığı kan değil midir?

Yıllardır verilen terörle mücadelede şehit düşenlerin akıttığı kan değil midir?

Yıllardır akan kan neyi çözdü?

Öyleyse Sn. Akıncı’nın tarihe not düşecek, alkışlanacak insancıl sözleri nasıl olur da “hainlik “olur.

Ne yani sorun mantıkla çözülse daha mı az Türk olacağız. Ya da kan döküldüğünde daha mı fazla Türk’üz.

Aslında Sn. Akıncı ne söylese aynı sonuç yaşanacaktı.

Çünkü dediğim gibi KKTC’de yaşayan bir güruh azınlığı var.

Düğmeye basıldığı anda kin ve nefret kusmaya başlarlar ve tek amaçları KKTC’de milliyet üzerinden rant sağlamak.

Tıpkı 22 ocak da Afrika gazetesine yönelik yapılan linç girişimi gibi.

Aslında PKK’dan hiçbir farkları yoktur.

PKK Kürtler üzerinden köken milliyetçiliği yaparak Kürtlerin duygularını sömürür.

Buradaki azınlık güruh da Türkler üzerinden ayrımcı bir politika yaparak siyasi rant elde etmeye çalışır.

PKKi “Kürt olduğumuz için ayrıma maruz kalıyoruz “diyerek dünyaya haykırır ve egemen güçlere maşalık yapar.

Buradaki güruh ise “Tayip baba biz Türkiyeli olduğumuz için ayrım yapılıyor” diyerek özelde kendilerine genelde ise AKP’ye oynar.

Ve bu azınlık gurup ,adada yaşayan Türkiye göçmenlerinin çoğunun da “utanç kaynağı”, “yüz karası” olarak gördüğü bir azınlıktır.

Dillerinden küfür ve aşağılama, ellerinden ve dillerinden şiddet eksik olmaz.

Ancak ne Kıbrıslılar ne de Kıbrıs’ı yurt bellemiş göçmenler bunu onaylamaz.

Kendi seçtikleri ve kalbi insanlıkla, barışla çarpan liderlerini, tabiri caizse “kurda- kuşa” yem ettirmez.

Çünkü bu coğrafyanın, Orta Doğu’nun ve dünyanın barışa ihtiyacı var.

Barışa ,çıkarları için karşı çıkanlar mı var, o zaman da önü kesilmeli.

O yüzden Kıbrıs halkı Cumhurbaşkanına sahip çıkarken, karnını bu topraklarda doyuranlar da haddini bilmeli.

Ve gerek Türkiye’den gerekse KKTC’den yapılan tüm hakaretler, Sn. Cumhurbaşkanı Akıncı’ya değil, yalakalar dışındaki tüm halka ve onların ecdatlarına yapılmıştır.

Hem de niçin?

“Kan akmasın, barış olsun” dendi diye.

Yıllarca savaşlar yaşamış bir halkın ve liderlerinin, “barış” isteminden daha doğal ve daha masum ne olabilir ki?

Bu nasıl “hainlikle” tarif edilebilir ki?

Mantıklı siyasi çözümler olabilecekken, insanların ölmesini savunmak değil midir asıl insanlığa ihanet.

Benim Liderimin Ulu önder Atatürk’ün Laz’ı ile, Çerkez’i ile, Kürt’ü ve Türkü ile…. tüm kökenleri bir araya getirip kurduğu TÜRRKİYE yapısını savunması nasıl “hainlik olabilir?

Tüm kökenlerin tek bir çatı altında kardeşçe yaşayacakları bir devleti kuran Atatürk de mi haddini aştı ki, bunu savunan Sn. Akıncı da haddini aşmış oldu?

Sn. Akıncı ,tüm bu çirkinlikleri göze alarak, cesaret gösterip doğruları söyledi.

Ben Sn. Cumhurbaşkanımı ve barışı, kardeşliği, insanlığı savunan her bir bireyi saygıyla selamlıyorum.

Bataklık kurutulmadan sinekler bitmez.

Ve bataklıkta da gül bitmez…



