Poliçeler yasası hakkında Yasa Gücünde kararname yayınlandı

Bakanlar Kurulu'undan Poliçeler Yasası hakkında Yasa Gücünde Kararname. Karşılıksız çeklere uygulanan 15 Günlük (iş günü) ödenmez süresi 22 iş gününe çıkarıldı.
Bakanlar kurulu ayrıca Imar tüzüğü ile ilgili değişiklikler de yaptı.
Bakanlar Kurulu'undan Poliçeler Yasası hakkında Yasa Gücünde Kararname. Karşılıksız çeklere uygulanan 15 Günlük (iş günü) ödenmez süresi 22 iş gününe çıkarıldı.
Bakanlar kurulu ayrıca Imar tüzüğü ile ilgili değişiklikler de yaptı.
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