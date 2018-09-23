Polis açıkladı: Dün bulunan ceset 18-20 yaşında bir erkek

Kaplıca- Mersinlik arasında bulunan cesedin 18-20 yaşlarında erkek bir şahsa ait olduğu tesbit edildi.

Polis Basın Subalığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün Kaplıca- Mersinlik arasında bulunan ceset üzerinde otopsi bugün Adlı Tıp Uzmanı tarafından yapıldı.

Otopsi sonucu, cesedin 18-20 yaşlarında erkek bir şahsa ait olduğu ve 4 – 5 günlük ölü olabileceği belirtilen açıklamada, ölüm sebebinin canlı suda boğulma sonucu olduğu tespit edildiği ifade edildi.

Kişinin kesin ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri, kimlik tespiti için ise DNA örneklerinin alındığı da belirtilen açıklamada, kesin ölüm sebebinin ve kimlik tespitinin, yapılacak tetkiklerin ardından belirleneceği kaydedildi.