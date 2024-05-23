Polis açıkladı! Lefkoşa ve Boğazköy'de operasyon: 2 tutuklu

Lefkoşa'da bugün saat 15.00 sıralarında İplik Pazarı Sokakta faaliyet gösteren işletmeciliğini R.F.T'nin (E-19) yaptığı markette, Polis ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi Ekipleri tarafından yapılan kontrolde, toplam 133 adet elektronik sigara ve toplam 44 paket sigaranın gümrüksüz olarak tasarruf edilip satışa sunulduğu tespit edilerek, emare olarak alındı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bahse konu şahıs tutuklandı.

Boğazköy'de ise saat 12.00 sıralarında N.B'nin (E-) kullanımındaki araçta ve ikametgahında Polis ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi Ekipleri tarafından yapılan aramalarda, toplam 281 adet elektronik nargile tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Polisin soruşturmaları devam ediyor...