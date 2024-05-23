Polis ekipleri göz açtırmıyor... 30 Araç daha trafikten men edildi!

22.05.2024 tarihinde ülke genelinde Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2187 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 564 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 30 araç ise trafikten men edilmiştir.
Rapor Edilen Trafik Suçları İse;
183’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,
12’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,
4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,
240’ı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,
15’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,
2’si kayıtsız araç kullanmak,
4’ü sigortasız araç kullanmak,
1’i tehlikeli sürüş yapmak ve
103’ü diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.
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