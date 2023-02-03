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Polis Motosikletine Çarptı! Polis Hafif Yaralandı

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Lefkoşa otobüs terminali önünde meydana gelen çarpışmada bir polis memuru hafif yaralandı.
Polis Motosikletine Çarptı! Polis Hafif Yaralandı

Kaza, bugün 10.40’ta, Lefkoşa otobüs terminali önünde, PE397 plakalı aracın anayol ortasında üçlü dönüş yapmak istediği esnada o sırada istikametinde seyreden  polis motosikletine çarpması sonucu gerçekleşti.

Kazada polis memuru hafif yaralandı.

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