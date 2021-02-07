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Polis ‘vaka gizlendiği’ iddialarını yalanladı: Yayınlar mesnetsiz

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Polis, “Polislerin PCR testi yapmalarına izin verilmediği”, “polis yetkililerinin vaka sayılarını gizlediği”, “temaslı olan bazı polislerin amirleri tarafından göreve çağrıldıkları”, “yaşanan bu olaylar karşısında polisin çaresiz kaldığı ve sistemin çökme
Polis ‘vaka gizlendiği’ iddialarını yalanladı: Yayınlar mesnetsiz

Polis, “Polislerin PCR testi yapmalarına izin verilmediği”, “polis yetkililerinin vaka sayılarını gizlediği”, “temaslı olan bazı polislerin amirleri tarafından göreve çağrıldıkları”, “yaşanan bu olaylar karşısında polisin çaresiz kaldığı ve sistemin çökmek üzere olduğu” yönünde iddiaları yalanladı.

Polis Genel Müdürlüğü, “Polislerin PCR testi yapmalarına izin verilmediği”, “polis yetkililerinin vaka sayılarını gizlediği”, “temaslı olan bazı polislerin amirleri tarafından göreve çağrıldıkları”, “yaşanan bu olaylar karşısında polisin çaresiz kaldığı ve sistemin çökmek üzere olduğu” yönünde iddiaları yalanladı.

Polis açıklaması şöyle;

“Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, “Polislerin PCR testi yapmalarına izin verilmediği”, “polis yetkililerinin vaka sayılarını gizlediği”, “temaslı olan bazı polislerin amirleri tarafından göreve çağrıldıkları”, “yaşanan bu olaylar karşısında polisin çaresiz kaldığı ve sistemin çökmek üzere olduğu” yönünde Polis Teşkilatını yıpratıcı nitelikte mesnetsiz yayınlar yapıldığı görülmektedir.

Polis mensupları görev, yetki ve sorumlulukları gereği, çoğu zaman suç işleyen ve/veya işlediği düşünülen şahıslar ile yakın temas halinde olmak zorunda ve halk ile iç içe görev yapmaları sebebiyle de en yüksek riskli meslek grupları arasında yer almaktadır. Durum böyle olmakla birlikte, bazı polis mensupları görevleri esnasında, bazı polislerimiz ise halkımızın bir parçası olarak sosyal yaşamlarında temaslı durumuna düşmüşlerdir.

Ülkemizde, pek çok kurumda olduğu gibi Polis Teşkilatında da pozitife dönüşmüş Covid-19 vakası ve temaslı personel bulunmaktadır. Bilindiği üzere karantina süreci ve süresi Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından belirlenmektedir. Ayrıca vaka sayıları günlük olarak Sağlık Bakanlığı tarafından ayrıntılı bir şekilde halkımız ile paylaşılmaktadır.”

“HER TÜRLÜ TEDBİR ZAMANINDA ALINMAKTADIR”

“Covid-19 ile mücadele kapsamında, vakaların ülkemizde görülmeye başladığı ilk günden beri Polis Genel Müdürlüğü olarak personelimizin ve halkımızın sağlığını riske atmamak adına tüm polis binaları ve araçları periyodik olarak dezenfekte edilmektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile işbirliği içerisinde de personelimizin PCR testleri düzenli olarak yapılmaktadır. Pozitif veya temaslı olduğu öğrenilen personelin sağlığı için gerekli girişimler yöneticiler tarafından derhal yapılmakta, yetkililer haberdar edilmekte ve çalışma ortamlarının dezenfekte edilmesi dahil her türlü tedbir zamanında alınmaktadır.

Sadece son bir haftalık süre içerisinde; Sağlık Bakanlığı tarafından, Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde çeşitli birimlerde görev yapan toplam 1061 personele PCR testi yapılmış ve periyodik olarak yapılmaya devam edilecektir. Buna ek olarak; iddiaların aksine, personelimizin arzu etmesi halinde, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş özel sağlık kuruluşlarında PCR testi yaptırmalarının önünde hiçbir engel bulunmamaktadır.”

“ÖZVERİ VE FEDAKÂRLIK İÇERİSİNDE ÇALIŞIYORUZ”

“Tüm polis mensuplarına Covid-19 aşısı yapılması için de gerekli koordinasyon Sağlık Bakanlığı ile yapılmıştır.

Kıbrıs Türkü’nün bağrından çıkan Polis Genel Müdürlüğü, tüm personeli ile asli görevi olan halkın huzur ve güvenliğini sağlamak adına mesai mefhumu gözetmeksizin özveri ve fedakârlık içerisinde dimdik ayakta durmaya ve görevlerini layıkıyla yapmaya devam etmektedir.

Zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde herkesin sağlığı için halkımızın alınan kararlara uyarak Polis Teşkilatına yardımcı ve destek olacağına, Ona sahip çıkacağına olan inancımız tamdır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

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