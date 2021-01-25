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Polis'ten sokağa çıkma yasağı açıklaması

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Polis'ten sokağa çıkma yasağı açıklaması
Polis'ten sokağa çıkma yasağı açıklaması

Gece saat 22:00 ile sabah saat 05:00 saatleri arasında uygulanan Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı 1 Şubat 2021 sabah saat 05:00'e kadar uzatıldı.

Corona Virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla, Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, gece saat 22:00’dan sabah saat 05:00’a kadar uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı bu gece (25.01.2021) saat 22:00'dan, 1 Şubat 2021 sabah 05:00'a kadar uzatıldı.

Bu maksatla, temel ihtiyaçların giderilebilmesi amacıyla çalışmasına izin verilen özel sektör çalışanları ve kamuda elzem hizmetleri yerine getirecek çalışanlar (polis, itfaiye, belediye çalışanları, sivil savunma, sağlık çalışanları, kaymakamlıklar v.b.) dışında kalan kişilerin yasağın uygulanacağı saatlerde sokağa çıkmaları yasaktır.

Sokağa çıkma yasağından muaf kişiler haricindeki şahıslar, acil durumlarda polis merkezlerine başvurarak temin edecekleri izin belgesi ile sokağa çıkabilecektir.

Tüm halkımızı alınan kararlara uymaya davet eder, sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yasal işleme gidileceğini bir kez daha hatırlatırız.

The night time curfew between 22:00-05:00 has been extended until 01 February 2021.

The Council of Ministers of the Turkish Republic of Northern Cyprus, with a view of preventing the spread of Corona Virus(Covid-19), has decided to extend the night-time curfew between 22:00-05.00, starting from tonight (25.01.2021) 22:00 until 01 February 2021 05:00.

Within this context, all individuals, with the exeption of private sector personnel who are permitted to work addressing basic needs as well as public sector personnel who provide crucial services (police, fire department, municipalities, civil defense, health workers and district offices) are forbidden to leave their residences between 22:00-05:00.

Individuals, exept for those who are exempt from the curfew, will be able to leave their residences with a permit document which they will obtain by applying to the police stations in case of emergency.

All members of the public are urged to adhere with the decisions. Those who violate the conditions will be subject to legal prosecution.

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