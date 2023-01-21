  • BIST 5.490,34
  • Altın 1165.245
  • Dolar 18.8025
  • Euro 20.409
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

Polisten Uyuşturucu Operasyonu!

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
Polisten Uyuşturucu Operasyonu!

20.01.2023 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Gazimağusa'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu; S.O.(E-20) üzerinde yapılan aramada toplam 15 adet MDMA (Extacy) türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan haplar ve A.G.(E-40) üzerinde yapılan aramada ise toplam 15 adet MDMA (Extacy) türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan haplar ile yaklaşık 5 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahısların birlikte kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada ise toplam 63 adet MDMA (extacy) türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap daha bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen V.B.(E-20) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sivil Savunma ekiplerinden su baskınlarına müdahale14 Ocak 2023 Cumartesi 16:20
  • Gazimağusa'da Aşırı Yağışlar Nedeni işe İlçe Emniyet Kurulu Acil Olarak Toplandı14 Ocak 2023 Cumartesi 14:12
  • Uluçay: “Acil durumda 185 numaralı hattan kriz masasına ulaşabilirler”14 Ocak 2023 Cumartesi 14:01
  • Sağanak yağış, Mağusa'yı olumsuz etkiledi14 Ocak 2023 Cumartesi 13:30
  • Gazimağusa'da Uyuşturucu Operasyonu14 Ocak 2023 Cumartesi 11:53
  • Gazimağusa Belediyesi, kent genelindeki iş yerlerinde denetimlerini yoğunlaştırdı13 Ocak 2023 Cuma 18:51
  • Kan bağışı otobüsü bugün Gazimağusa'da!13 Ocak 2023 Cuma 16:10
  • Tedbirsizlik Sonucu Yangın Çıktı13 Ocak 2023 Cuma 10:41
  • Uluçay: Hedeflerimizi koyup, bu hedeflere ulaşmak istiyoruz12 Ocak 2023 Perşembe 14:45
  • Gazimağusa’da elektrik kesintisi10 Ocak 2023 Salı 17:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti