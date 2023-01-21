Polisten Uyuşturucu Operasyonu!

20.01.2023 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Gazimağusa'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu; S.O.(E-20) üzerinde yapılan aramada toplam 15 adet MDMA (Extacy) türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan haplar ve A.G.(E-40) üzerinde yapılan aramada ise toplam 15 adet MDMA (Extacy) türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan haplar ile yaklaşık 5 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahısların birlikte kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada ise toplam 63 adet MDMA (extacy) türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap daha bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen V.B.(E-20) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.