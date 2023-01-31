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Polisten Uyuşturucu Operasyonu

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Polisten Uyuşturucu Operasyonu

30.01.2023 tarihinde, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından E.K.(E-29)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; satışa hazır vaziyette yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 4.500 TL nakit para bulunarak emare alınmıştır.

Yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.H.(E-27) ise Girne’de tespit edilerek tasarrufunda yaklaşık 110 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alınmıştır.
Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan A.U.R.(E-27) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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