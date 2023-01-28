Polisten ‘Zehir Operasyonu’: 3 kişi tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa’da, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde dün saat 23.45 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ‘Zehir Operasyonu’ kapsamında 24 yaşındaki H.H.R., 28 yaşındaki M.A.R.A ve 28 yaşındaki A.D.B.’nin tasarruflarında yaklaşık 300 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, hassas terazi ve uyuşturucu satışından temin edildiğine inanılan 20,855 TL, 500 ABD Doları, 250 Euro ve 20 Sterlin nakit para bulunarak emare olarak alındığı bildiridi.

Soruşturma kapsamında M.A.R.A.’nın Girne’de kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 500 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, hassas terazi ve yaklaşık 6 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığı açıkladı. Bahse konu şahısların tutuklandığı açıklanırken, polisin soruşturması sürüyor.