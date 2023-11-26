Potada hazırlık maçı İskele’nin: 65-64

Basketbol ProLig ekiplerinden Ceasar Larnaka Gençler Birliği ile ÜniLig ekiplerinden Bahçeşehir Üniversitesi İskele'de hazırlık maçı yaptı.
Ersin ORKOZ
İskele Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Caesar Larnaka Gençler Birliği 65-64 kazandı.
Karşılaşma tam bir final havasında gerçekleşti. Mücadele son topa kadar devam ederken karşılaşmayı son saniye üçlüğü ile Caesar Larnaka Gençler Birliği kazandı.
Karşılaşmayı tecrübeli Basketbol hakemleri Nusret Sırdar Tugay Yazgan ve Deniz Orhunöz üçlüsü yönetti.
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