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Potada PLay-Off düğümü çözülecek mi?

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3 takımdan soluk soluğa play-off mücadelesi...
Potada PLay-Off düğümü çözülecek mi?

Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi’nde 11.hafta yarın akşam oynanacak Soyer Aksu – Gönyeli KoopBank mücadelesi ile başlıyor.
Ligde Play-Off için mücadele eden Soyer Aksu yarın akşam saat 20.00’de üçüncü sırada yer alan Gönyeli KoopBank ile karşılaşacak. 
Soyer Aksu 10 maçta 4 galibiyet 6 mağlubiyetle 14 puanla beşinci sırada yer alıyor. Gönyeli KoopBank ise 17 puanla son iki maçına üçüncü sırada giriyor.

Adaspor – Gençler Birliği Salı akşamı
Ligde Play-Off şansı kalmayan Cortado Adaspor 27 Mayıs Salı akşamı Mağusa Arena’da Play-Off umudunu koruyan son şampiyon Caesar Larnaka Gençler Birliğini saat 18.00’de konuk edecek.

Akdeniz, Çetinkaya’yı konuk edecek
Yenilgisiz lider Akdeniz Spor Birliği 11.hafta maçında Play-Off kovalayan Çetinkaya ile Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda konuk edecek. Maç saat 20.30’da başlayacak.
Çetinkaya 10 maçta 13 puanla altıncı durumda ve Play-Off umutlarını koruyor.

3 takımın kalan maçları
Ligde dördüncü sırada yer alan Caesar Larnaka Gençler Birliği’nin klasmanın son maçında Cortado Adaspor ile oynayacak. 
Play-Off için mücadele eden beşinci Soyer Aksu ise Gönyeli KoopBank ve Çetinkaya maçları ile klasmanı tamamlayacak. 
Çetinkaya, önce Akdeniz Spor Birliği sonra da Soyer Aksu  ile karşılaşacak. 

Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi
TAKIMLAR                          O        G        M    AS    YS     P
1ASB                                  10        10          -    695    505    20
2.BASE BASKETBOL         11        7         4    762    722    18
3.GÖNYELİ KOOPBANK    10        7          3    691    612    17
4. CL.G.BİRLİĞİ                  11        4          7    659    659    15
5.SOYER AKSU                  10        4         6    600    658    14
6.ÇETİNKAYA                     10        3         7    639    715    13
6.C.ADASPOR                    10        1          9    601    793    11

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