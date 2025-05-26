Potada PLay-Off düğümü çözülecek mi?

Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi’nde 11.hafta yarın akşam oynanacak Soyer Aksu – Gönyeli KoopBank mücadelesi ile başlıyor.

Ligde Play-Off için mücadele eden Soyer Aksu yarın akşam saat 20.00’de üçüncü sırada yer alan Gönyeli KoopBank ile karşılaşacak.

Soyer Aksu 10 maçta 4 galibiyet 6 mağlubiyetle 14 puanla beşinci sırada yer alıyor. Gönyeli KoopBank ise 17 puanla son iki maçına üçüncü sırada giriyor.

Adaspor – Gençler Birliği Salı akşamı

Ligde Play-Off şansı kalmayan Cortado Adaspor 27 Mayıs Salı akşamı Mağusa Arena’da Play-Off umudunu koruyan son şampiyon Caesar Larnaka Gençler Birliğini saat 18.00’de konuk edecek.

Akdeniz, Çetinkaya’yı konuk edecek

Yenilgisiz lider Akdeniz Spor Birliği 11.hafta maçında Play-Off kovalayan Çetinkaya ile Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda konuk edecek. Maç saat 20.30’da başlayacak.

Çetinkaya 10 maçta 13 puanla altıncı durumda ve Play-Off umutlarını koruyor.

3 takımın kalan maçları

Ligde dördüncü sırada yer alan Caesar Larnaka Gençler Birliği’nin klasmanın son maçında Cortado Adaspor ile oynayacak.

Play-Off için mücadele eden beşinci Soyer Aksu ise Gönyeli KoopBank ve Çetinkaya maçları ile klasmanı tamamlayacak.

Çetinkaya, önce Akdeniz Spor Birliği sonra da Soyer Aksu ile karşılaşacak.

Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi

TAKIMLAR O G M AS YS P

1ASB 10 10 - 695 505 20

2.BASE BASKETBOL 11 7 4 762 722 18

3.GÖNYELİ KOOPBANK 10 7 3 691 612 17

4. CL.G.BİRLİĞİ 11 4 7 659 659 15

5.SOYER AKSU 10 4 6 600 658 14

6.ÇETİNKAYA 10 3 7 639 715 13

6.C.ADASPOR 10 1 9 601 793 11